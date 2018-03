Vodafone zeigt Ehrgeiz und verbessert sich von Platz 3 auf den Siegerplatz. Bei der Telefoniewertung erledigten die Düsseldorfer das mit Leichtigkeit: Bei den Messungen ohne parallelen Datentransfer bewegten sich die meisten Werte im vorderen Drittel, lediglich die Sprachlaufzeit war deutlichen Schwankungen unterworfen.

Anzeige

© connect Kurze Wege: Bei der Sprachlaufzeit mit und ohne parallelem Datenverkehr liegt Vodafone mit geringen Werten weit vorne.

Umso erstaunlicher hingegen: Bei den Messungen mit Datenlast verschlechterten sich die Ergebnisse im Gegensatz zur Konkurrenz kaum. So schossen die Standardabweichungen bei den meisten Konkurrenten unter Datenlast nach oben, Vodafone- Calls kamen trotz voller Leitung immer noch in Topqualität an.

Das gilt auch für die Rufaufbauzeiten: Während die Roten hier ohne Datenlast im Mittelfeld lagen, verschlechterten sich die Werte auch unter Datenlast nicht - anders, als dies häufig bei der Konkurrenz der Fall war. Eine weitere Disziplin waren Gespräche vom Vodafone-Festnetz ins Vodafone-Mobilfunknetz. Dies wurde zwar nicht bepunktet, da nicht alle NGN-Provider über ein eigenes Mobilfunknetz verfügen, aber ein Blick auf die Messwerte zeigt, dass Vodafone auch hier den besten Job abliefert.

Bildergalerie Galerie Galerie Ergebnisse: Netztest DSL und Internet-Telefonie Telefonie- und Internetprobleme? Das muss nicht sein. Deutschlands größter NGN-Netztest zeigt, welcher Provider seine Sache gut macht - und wer…

Zwar müssen sich die Düsseldorfer bei der Rufaufbauzeit und deren Standardabweichung ganz klar O2 geschlagen geben. Doch dafür gab es praktisch keine Gesprächsabbrüche zu beklagen, auch ist die Klangqualität für Mobilfunkverhältnisse top und die Signallaufzeit niedrig, was wenig Echos bedeutet. Bei der DSL-Datenübertragung leistete sich Vodafone ebenfalls keine Patzer.

Eine niedrige Standardabweichung beim Datendurchsatz sowie gute Werte beim Prozentsatz des zugesicherten Tempos zeugen von einem stabilen und seriösen Angebot. Nur die FTPUpload- Geschwindigkeit beim parallelen Download fiel etwas niedrig aus.

Fazit

Alles in allem kitzelt Vodafone das meiste aus der ADSL-Leitung, was auf eine optimale Einstellung und Stabilität des NGN-Netzes hinweist. Fazit: Wer bei Vodafone unterschreibt, bekommt beste Leistung fürs Geld.

connect-Urteil: gut (421 Punkte)

Download: Tabelle

Anzeige

Mehr zum Thema Mobilfunk Netztest Österreich: Drei gewinnt Telefonie, Sprachqualität, Datenempfang und -versand. connect hat getestet, welcher Netzbetreiber in Österreich seine Kunden am besten versorgt.

Ratgeber So finden Sie den passenden Handy-Tarif Die Mobilfunkbetreiber sorgen mit ihrem Tarif-Wirrwarr für jede Menge Frust. Das kleine Tarif- Einmaleins setzt Sie auf die passende Fährte. Mobilfunk Netztest Deutschland 2012: Telefonie Sprachverbindungen sind das Pflichtprogramm, das jeder Netzbetreiber beherrschen sollte. Frommer Wunsch oder Wirklichkeit?

Mobilfunk Netztest Deutschland 2012: Mobiles Internet Die Qualität der Datennetze misst connect so, wie sie unterwegs genutzt werden: Per Smartphones, aber auch mit Notebook und einem USB-Daten- oder… Mobilfunk Netztest Deutschland 2012: LTE Um das Potenzial von LTE einschätzen zu können, schickte connect im Rahmen des Netztests ein drittes Messfahrzeug auf die Piste.