Platz 5: Freenet

Freenet hält sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls stabil. Und genau wie beim letzten Test hat sich der Provider, der nunmehr zum Branchenriesen 1&1 gehört, bei der Telefoniewertung wenig vorzuwerfen. Sprachlaufzeit und MOS-Wert, der die reine Klangqualität beschreibt, liegen im grünen Bereich - und das unabhängig davon, ob parallel noch Daten über die Leitung flitzen oder nicht.

© connect Lange Leitung: Freenet öffnet die Webseite des zur Konzernmutter gehörenden Maildienstes GMX am langsamsten.

Kleiner Wermutstropfen: Die Rufaufbauzeit ist ohne gleichzeitigen Datenverkehr mit durchschnittlich 3,2 Sekunden gerade noch akzeptabel, mit Datenlast steigt der Wert auf nervige 4,5 Sekunden an - und das mit einer Standardabweichung von knapp 1,5 Sekunden. Das bedeutet, dass es auch gut und gerne mal 6 Sekunden dauern kann, bis eine Verbindung steht. Das war's dann aber auch schon mit der Kritik an der Telefonie.

Bei den Daten ließ Freenet dagegen kräftig Federn. Für die DNS-Auflösung - also die Zeit, die das System benötigt, um eine Adresse wie www.connect.de in die entsprechende IP-Adresse aufzulösen - brauchte Freenet am zweitlängsten im kompletten Testfeld.

Ähnlich schwache Werte sind bei den HTTP-Antwortzeiten zu verzeichnen. Noch viel krasser werden die Schwächen beim Datendurchsatz: Ähnlich wie 1&1 verkauft auch Freenet nur 16 000er-Anschlüsse. Im Schnitt kamen aber gerade mal 4900 kbit/s an - nicht einmal ein Drittel der versprochenen und bezahlten Geschwindigkeit.

Damit einhergehend: 100 Prozent der Verbindungen blieben unter 75 Prozent der versprochenen Leistung - künftig wohl ein K.-o.-Kriterium. Auch beim Webseiten- Benchmark patzte Freenet mit den höchsten HTTP-Bestätigungszeiten sowie recht langen durchschnittlichen Sitzungszeiten. Letzteres gibt an, wie lange es dauert, bis vom Zeitpunkt der Bestätigung der www- Adresse die komplette Internetseite geladen ist.

Fazit

Freenet hat die Punkte also im Datenbereich verloren. Und wie bei 1&1 wäre es nur fair, wenn der Provider künftig den Marketingaussagen entsprechende Leistung folgen ließe.

connect-Urteil: befriedigend (374 Punkte)

