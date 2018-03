© AUDIO AUDIOphile Pearls Volume 4

Für Folge 4 der Serie "AUDIOphile Pearls" konnte Musikredakteur und Produzent Christof Hammer eine ganze Reihe neue Partner begrüßen. Zum Beispiel das Progrock-Toplabel K Scope oder die Berliner von Blackbird, bekannt für Hochwertiges von Pop bis Jazz. Oder das auf spannende Klänge aus Frankreich spezialisierte Kölner Label Le Pop, die Hamburger Black-Music-Schmiede Soulkitchen sowie die ebenfalls an der Elbe ansässige Dub-/Reggae-Company Echobeach. Weil parallel dazu bewährte Mitstreiter wie Ozella Music, Mascot/Provogue oder Berlin Classics ihr Engagement fortsetzten, wuchs das Programm auf satte 69 Minuten an.

Praxis: Spotify, Deezer & Co. - Apps fürs Musik-Streaming

Die CD AUDIOphile Pearls Volume 4 finden Sie auf der aktuellen AUDIO 09/2013, die am Kiosk oder im Abo-Shop erhältlich ist. Wer gerade keinen CD-Player zur Hand hat, oder die Musik lieber streamen will, findet die passenden Playlists mit einzelnen Tracks der CD auch bei Spotify und Deezer.

AUDIOphile Pearls Volume 4 bei Spotify

Mit der Spotify-App können Sie Songs wie "You Lost Me At Hello" von Rob Moir, das Jazz-Stück "Lilofee" von Edgar Knecht oder den bluesigen Roots-Rock von The Rides mit "Don't Want Lies" auch unterwegs genießen.

AUDIOphile Pearls Volume 4 bei Deezer

Wenn Sie einen Deezer-Account haben, können Sie sich unter anderem über "Down To The Valley" von Little Axe oder den "Dornröschen-Prolog" von Pjotr I. Tschaikowsky freuen.

