Wenn man lange Pokémon GO spielt, zehrt das nicht nur an den Akku-Reserven des Smartphones, sondern auch am Datenvolumen des Mobilfunkvertrags. Doch es gibt einen Trick, mit dem sich der Datenverbrauch des AR-Games um etwa 10 Prozent verringern lässt. Die Schlüsselrollte spielt dabei die App Opera Max.

Wir erklären in diesem Guide, wie Sie die App richtig nutzen und worauf Sie achten sollten.

Datenvolumen sparen mit Opera Max

Opera Maxx ist eine kostenlose Android-App, die hilft, den Datenverbrauch durch zwei Maßnahmen zu verringen:

Datenverbrauch kontrollieren: Opera Max listet übersichtlich auf, welche Apps wie viele Daten verbrauchen - auch im Hintergrund. So lassen sich schnell Datenverschwender aufspüren und blockieren.

Opera Max listet übersichtlich auf, welche Apps wie viele Daten verbrauchen - auch im Hintergrund. So lassen sich schnell Datenverschwender aufspüren und blockieren. Daten komprimieren: Opera Max leitet den unverschlüsselten Internet-Traffic wie ein VPN über eigene Server um und komprimiert diesen dort. Gerade bei Foto- und Video-Inhalten kann man so viel Datenvolumen sparen.

Genau letztere Maßnahme hilft nun auch, den Datenverbrauch von Pokémon GO (Test) zu minimieren. In unseren Tests lag die Ersparnis etwa bei 10 Prozent. Vermutlich werden diese Einsparungen wie bei Ingress hauptsächlich durch die Komprimierung der Fotos von Pokéstops und Arenen erzielt. Eine Version von Opera Max für das iPhone gibt es bisher nicht.

© Opera / Screenshot: connect.de Um die Datenkomprimierung zu aktivieren, müssen Sie Opera Max als VPN-Verbindung zulassen.

Um die Datenkomprimierung durch Opera Max zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

Installieren Sie Opera Max über den Play Store Öffnen Sie die App Lesen Sie die Willkommens-Meldungen und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu - die App startet Wischen Sie von links nach rechts, um das Menü zu öffnen Aktivieren Sie den Schieberegler bei "Mobiler Verbrauch" Erlauben Sie die VPN-Verbindung über "Ok" Fertig - die Opera Max stellt die Verbindung her!

Solange Sie in einem schnellen WLAN sind, können Sie zudem den Schieberegler bei WLAN wieder deaktivieren - hier benötigen Sie keine Komprimierung.

Achtung: Nicht alle Apps vertragen sich gut mit Opera Max. Sollte es nach der Installation der App zu Problemen kommen, kann es also helfen, Sie in spielfreier Zeit zu pausieren.

Wie sieht es mit Datenschutz aus?

Opera Max leitet allen Datenverkehr des Smartphones über eigene Server um. Entwickler Opera versichert jedoch, die Privatsphäre der Nutzer zu achten. HTTPS-Verbindungen sind rein technisch sowieso geschützt und werden ohne Optimierung direkt weitergeleitet.

Für unverschlüsselte Daten jedoch behält sich Opera vor, diese etwa für Marketinganalysen oder personalisierte Werbung einzusetzen. Wer hier Bedenken hat, sollte also auf einen Einsatz der App verzichten oder Opera Max nur während des Spielens von Pokémon GO aktivieren.

