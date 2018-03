Pokémon GO Jagd-Schablone als Gratis-Download

Die Pokébälle fliegen immer seitlich vorbei, wenn ihr bei Pokémon GO ein Pokémon fangen wollt? Unsere Jagd-Schablone schafft Abhilfe. Hier geht's zum kostenlosen Download.

Pokémon GO Smartphone-Cover

© WEKA Media Publishing GmbH Mit der Pokémon GO Jagd-Schablone lässt sich der Pokéball leichter werfen.

Viele Pokémon-GO-Spieler kennen das: Da taucht ein seltenes Pokémon auf und man tippt schnell darauf, um es zu fangen. Doch dann wirft man einen Pokéball nach dem anderen, und alle fliegen in hohem Bogen seitlich an dem kleinen Monster vorbei. Es ist wie verhext!

Nun kann man natürlich solange die beste Wurftechnik üben, bis man keine Pokébälle mehr hat. Nur leider kann man ohne Bälle auch mit der besten Technik keine Pokémon fangen.

Abhilfe schafft ein kleines Hilfsmittel: Eine Schablone als Fanghilfe, die bei der Pokémon-Jagd den Finger führt und jedesmal einen geraden Wurf ermöglicht.

© WEKA Media Publishing GmbH Papier, Schere und Klebestreifen: Mehr braucht ihr nicht für die Pokémon GO Jagd-Schablone.

Kostenlose Pokémon Jagd-Schablone

Die Pokémon Jagd-Schablone von connect und PC Magazin legt sich wie ein Cover um das Smartphone und erleichtert die Pokémon-Jagd. Ihr könnt die Vorlage am Ende des Artikels kostenlos herunterladen und eure Fangrate steigern. Alles was ihr braucht sind ein normaler Drucker, Papier, eine Schere und Klebestreifen. Mit festerem Tonpapier wird die Hülle stabiler, das ist Geschmackssache.

Wir bieten die Schablone in passenden Größen für iPhone 6, 6s, 5, 5s, und SE sowie für Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7 und S7 Edge an. Für weitere Modelle könnt ihr sie aber auch verwenden: Einfach ans Smartphone anlegen und wo nötig zuschneiden bzw. passend abknicken.

Ihr könnt euer Smartphone ganz einfach in die fertig zusammengebaute Hülle stecken. Eine Aussparung in der Mitte, der sogenannte Jagd-Balken, hilft euch dann dabei, den Pokéball gerade zu werfen, wenn ihr ein Pokémon entdeckt habt. So kann der Ball nicht mehr seitlich ausbrechen und ihr trefft leichter.

Neben dem Jagd-Balken, der euch beim Werfen des Pokéballs unterstützt, hat das Cover natürlich auch eine Aussparung über dem Rucksack-Button. So könnt ihr auch mit angelegter Schablone jederzeit eine Himmihbeere einsetzen oder zu einem Superball wechseln.

Pokémon GO: Bastelanleitung für die Jagd-Schablone Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Mit der Pokémon-GO-Jagdschablone trefft Ihr garantiert jedes Pokémon.

So baut ihr die Pokémon Jagd-Schablone zusammen:

Drucken (bei den Einstellungen auf 100% achten) An der durchgezogenen Linie entlang Schneiden Den Jagd-Balken (die gerade Aussparung in der Mitte der Schablone) mit einem Klebestreifen von beiden Seiten stabilisieren (das Wischen funktioniert wie bei einem Displayschutz trotzdem perfekt) An der gestrichelten Linie entlang falten. Bei Smartphones mit abgerundeten Kanten empfehlen wir, die Schablone ohne Knick über die Rundung zu legen Zuerst den langen Flügel nach hinten an die Rückseite des Smartphones klappen, dann die beiden Seitenflügel darauf legen Die Seitenflügel mit Klebestreifen fixieren App starten und Poké-Monster jagen

Jetzt kann die Pokémon-Jagd richtig beginnen! Die Schablone wird euch vielleicht nicht direkt ins höchste Level katapultieren und auch ausgeklügelte Curveballs gelingen damit nicht, doch sie kann das Pokémon-Trainerleben spürbar erleichtern.

Ähnliche Schablonen gibt es auch als Vorlage für den 3D-Drucker. Doch wer hat einen solchen schon zu Hause? Mit unserer kostenlosen Vorlage könnt ihr eure Pokémon-Hülle ganz einfach selbst basteln. Direkt unter dem Text geht's zum Download.

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Monsterjagd!

connect Pokémon Jagd-Schablone…

Pokémon Jagd-Schablone für iPhone 6/6s

Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Jetzt Herunterladen

connect Pokémon Jagd-Schablone…

Pokémon Jagd-Schablone für iPhone SE/5/5s

Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Jetzt Herunterladen

connect Pokémon Jagd-Schablone…

Pokémon Jagd-Schablone für Samsung Galaxy S7 Edge

Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Jetzt Herunterladen

connect Pokémon Jagd-Schablone…

Pokémon Jagd-Schablone für Samsung Galaxy S7/S6/S6 Edge

Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Jetzt Herunterladen

