Pokémon GO Medaillen: Alle Erfolge erklärt

In Pokémon GO kann man Medaillen als Achievements freischalten. Wir erklären die einzelnen Abzeichen und verraten, was sie bringen.

© Niantic / Screenshot: connect.de Pokémon GO Medaillen: Im Spiel zeigt eine Liste die Erfolge in Form von Bronze-, Silber- und Gold-Abzeichen.

Was bringen die Medaillen in Pokémon GO? Wie in vielen anderen Games sind die Achievements oder Badges ein beliebtes Mittel, um dem Spieler die eigenen Erfolge zu zeigen - und ihn dadurch zu motivieren. Denn wer gerne Pokémon jagt, dessen Sammeltrieb dürfte auch durch die virtuellen Abzeichen angespornt werden.

Doch leider sind die Beschreibungen der Pokémon GO Medaillen nicht immer sehr aussagekräftig. Vor dem Patch 0.29.3 für Android oder 1.03 für iOS etwa, waren die Texte für die Angler- und Teenager-Medaille fehlerhaft. Denn für die zu sammelnden Karpador und Rattfratz waren keine Größenangaben hinterlegt.

Doch mit der Unklarheit ist nun Schluss. In unserer Übersicht haben wir alle aktuell bekannten Erfolge des AR-Games aufgelistet und erklärt. Die hinter den Medaillen-Arten angegebene Anzahl ist jeweils die nötige Bedingung für den Erhalt der Auszeichnung.

Anzeige

Pokémünzen und Powerbank gewinnen Gewinnspiel Gewinnspiel Pokémon GO Fans: Jetzt mitmachen!

Pokémon GO: Alle Medaillen

Tipp: Um schnell die gesuchte Badge zu finden, können Sie mit der "Suchen"-Funktion des Browsers arbeiten (Windows: Strg+F; Mobile Browser: Menü - Seite durchsuchen).

Allgemeine Badges

Jogger (engl. "Jogger"): Anzahl der gelaufenen Kilometer Bronze: 10 Silber: 100 Gold: 1.000

(engl. "Jogger"): Anzahl der gelaufenen Kilometer Kanto (engl. "Kanto"): Anzahl der Pokémon, die der Spieler bereits im Pokédex registriert hat Bronze: 10 Silber: 50 Gold: 100

(engl. "Kanto"): Anzahl der Pokémon, die der Spieler bereits im Pokédex registriert hat Sammler (engl. "Collector"): Anzahl der gefangenen Pokémon (egal welcher Typ) Bronze: 30 Silber: 500 Gold: 2.000

(engl. "Collector"): Anzahl der gefangenen Pokémon (egal welcher Typ) Forscher (engl. "Scientist"): Anzahl der Pokémon, die der Spieler entwickelt hat Bronze: 3 Silber: 20 Gold: 200

(engl. "Scientist"): Anzahl der Pokémon, die der Spieler entwickelt hat Züchter (engl. "Breeder"): Anzahl der Eier, die der Spieler bis zum Schlüpfen ausgebrütet hat Bronze: 10 Silber: 100 Gold: 500

(engl. "Breeder"): Anzahl der Eier, die der Spieler bis zum Schlüpfen ausgebrütet hat Backpacker (engl. "Backpacker"): Anzahl der durch den Spieler besuchten Pokéstops Bronze: 100 Silber: 1.000 Gold: 2.000

(engl. "Backpacker"): Anzahl der durch den Spieler besuchten Pokéstops Kämpferin (engl. "Battle Girl"): Anzahl der gewonnenen Kämpfe in feindlichen Arenen Bronze: 10 Silber: 100 Gold: 1.000

(engl. "Battle Girl"): Anzahl der gewonnenen Kämpfe in feindlichen Arenen Ass-Trainer (engl. "Ace Trainer"): Anzahl der gewonnenen Trainings-Kämpfe in Arenen des eigenen Teams Bronze: 10 Silber: 100 Gold: 1.000

(engl. "Ace Trainer"): Anzahl der gewonnenen Trainings-Kämpfe in Arenen des eigenen Teams

Pokémon-Sammel-Badges

Bei diesen Medaillen gilt es die erforderliche Anzahl an Pokémon des jeweiligen Typs zu fangen. Je nach Medaille sind jeweils 10 (Bronze), 50 (Silber) oder 200 (Silber) gefangene Monster nötig (Ausnahmen am Ende der Liste):

Schulkind (engl. "Schoolkid"): Typ "Normal"

(engl. "Schoolkid"): Typ "Normal" Schwarzgurt (engl. "Black Belt"): Typ "Kampf"

(engl. "Black Belt"): Typ "Kampf" Vogelfänger (engl. "Bird Keeper"): Typ "Flug"

(engl. "Bird Keeper"): Typ "Flug" Punker (engl. "Punk Girl"): Typ "Gift"

(engl. "Punk Girl"): Typ "Gift" Ruinenmaniac (engl. "Ruin Maniac"): Typ "Boden"

(engl. "Ruin Maniac"): Typ "Boden" Wanderer (engl. "Hiker"): Typ "Gestein"

(engl. "Hiker"): Typ "Gestein" Käfersammler (engl. "Bug Catcher"): Typ "Käfer"

(engl. "Bug Catcher"): Typ "Käfer" Hexe (engl. "Hex Maniac"): Typ "Geist"

(engl. "Hex Maniac"): Typ "Geist" Eisenbahner (engl. "Depot Agent"): Typ "Stahl"

(engl. "Depot Agent"): Typ "Stahl" Hitzkopf (engl. "Kindler"): Typ "Feuer"

(engl. "Kindler"): Typ "Feuer" Schwimmer (engl. "Swimmer"): Typ "Wasser"

(engl. "Swimmer"): Typ "Wasser" Gärtner (engl. "Gardener"): Typ "Pflanze"

(engl. "Gardener"): Typ "Pflanze" Rocker (engl. "Rocker"): Typ "Elektro"

(engl. "Rocker"): Typ "Elektro" Psycho (engl. "Psychic"): Typ "Psycho"

(engl. "Psychic"): Typ "Psycho" Skifahrer (engl. "Skier"): Typ "Eis"

(engl. "Skier"): Typ "Eis" Drachenprofi (engl. "Dragon Tamer"): Typ "Drache"

(engl. "Dragon Tamer"): Typ "Drache" Träumerin (engl. "Fairy Tale Girl"): Typ "Fee"

(engl. "Fairy Tale Girl"): Typ "Fee" Angler (engl. "Fisherman"): Anzahl von gefangenen Karpador mit einem Gewicht von mindestens 10 Kilogramm (bzw. eingeblendete Größenangabe "XL") Bronze: 3 Silber: 50 Gold: 300

(engl. "Fisherman"): Anzahl von gefangenen Karpador mit einem Gewicht von mindestens 10 Kilogramm (bzw. eingeblendete Größenangabe "XL") Teenager (engl. "Youngster"): Anzahl von gefangenen Rattfratz mit einem Gewicht von weniger als 0,3 Kilogramm (bzw. eingeblendete Größenangabe "XS") Bronze: 3 Silber: 50 Gold: 300

(engl. "Youngster"): Anzahl von gefangenen Rattfratz mit einem Gewicht von weniger als 0,3 Kilogramm (bzw. eingeblendete Größenangabe "XS") Pikachu-Fan (engl. "Pikachu Fan"): Anzahl der gefangenen Pikachu Bronze: 3 Silber: 50 Gold: 300

(engl. "Pikachu Fan"): Anzahl der gefangenen Pikachu

Hinweis: Sollten sich die Bedingungen ändern, bzw. weitere bekannt werden, ergänzen wir die Medaillen-Liste entsprechend.

Mehr lesen Hilfe und Anleitung Pokémon GO: Die besten Tipps und Tricks

Pokémon GO: Was bringen die Medaillen?

Wie im Einleitungstext geschrieben, dienen die Abzeichen zu allererst der Motivation der Spieler. Noch erhalten sie durch die Erfolge jedoch keinerlei Belohnung, etwa in Form von PokéMünzen.

Lesetipp: Pokémon GO: Pokémon fangen und Kreise richtig deuten

Eine Mini-Belohnung scheint es jedoch für den Erfolg zu geben, 100 Pokémon der gleichen Sorte zu fangen. Wie Spieler auf reddit vermelden, gibt es dann jeweils einen Bonus von 100 Erfahrungspunkten auf den Fang. Nicht viel - aber immerhin.

Anzeige

Mehr zum Thema Spiele-App begeistert die Welt: Pokémon-Grundlagen Was ist Pokémon GO? - 3 Fragen, 3 Antworten Es ist die App der Stunde, vor der es momentan kein Entkommen gibt: Pokémon GO begeistert die Welt. Doch was versteckt sich dahinter?

Tipps Pokémon GO: Datenvolumen sparen mit diesem Trick Datenverbrauch verringern: Dank einer hilfreichen Android-App sparen Sie in Pokémon GO beim Datenvolumen! Wir zeigen, wie es geht. Tipps & Anleitung Pokémon GO: Pokémon fangen und Kreise richtig deuten Pokémon-GO-Spieler aufgepasst! Wir erklären, was die farbigen Kreise beim Werfen des Pokéballs bedeuten, und geben Tipps zum Pokémon-Fangen.

Tipp Pokémon GO: Das bedeuten die raschelnden Blätter Für viele Funktionen gibt es in der App keine Anleitung. Wir erklären, was es mit den wirbelnden Blättern auf der Karte auf sich hat. Video AR-Game Harry Potter GO: Fans erstellen Trailer zu Pokémon GO Klon Nach dem Erfolg von Pokémon GO wünschen sich viele Fans ein ähnliches AR-Game im Harry-Potter-Universum - und haben bereits einen Trailer erstellt.