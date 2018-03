© Niantic / The Pokémon Company Spieler sollten auf die wehenden Blätter auf der Pokémon-GO-Karte achten.

Die Bedeutung der raschelnden Blätter in Pokémon GO ist eigentlich sehr naheliegend: Die wirbelnden Laubhaufen auf dem Boden deuten an, wo wilde Pokémon voraussichtlich zu finden sind. Allerdings garantieren fliegende Blätter auf der Karte in Pokémon GO nicht, dass an genau dieser Stelle tatsächlich ein Pokémon auftauchen wird, das dann eingefangen werden kann. Die grünen Blätter markieren lediglich Orte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von wilden Pokémon.

Es lohnt sich also, die Orte aufzusuchen, an denen auf der Karte einer oder mehrere Blatthaufen herumwirbeln. Abgesehen von Lockmodulen und dem Verwenden von Rauch, sind die raschelnden Blätter Euer einziges Indiz, wo sich Pokémon befinden könnten. Bewegt Ihr Euch in einem Bereich mit viel Laub hin und her, sollten nach kurzer Zeit Pokémon anzutreffen - und einzufangen - sein.

© Niantic / The Pokémon Company Die raschelnden Blätter auf der Spielkarte von Pokémon GO haben eine Bedeutung.

Gemeinsam mit den Kollegen von PC Magazin haben wir viele weitere Tipps und Tricks zu Pokémon GO zusammengestellt, damit Ihr bei der virtuellen Monsterjagd noch mehr Spaß habt.

