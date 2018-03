5 Gründe mal wieder Pokémon GO zu spielen

Schon lange nicht mehr Pokémon GO gespielt? Wir haben 5 Gründe, warum Sie ihr Smartphone dazu mal wieder in die Hand nehmen sollten.

Pokémon GO

© Niantic Wie wär's mal wieder mit einer Runde Pokémon GO? Es gibt viele Gründe, warum sich das Spiel jetzt lohnt.

Sie denken, Pokémon Go war zwar am Anfang ganz nett und hat Spaß gemacht, ist mittlerweile aber Schnee von gestern? Irrtum! Wir haben fünf Gründe für Sie, warum Sie gerade jetzt wieder mit dem Spielen anfangen sollten.

Die Top 5 Gründe wieder Pokémon GO zu spielen

​Grund 1: Bessere Belohnungen in Arena-Kämpfen

Niantic bringt laut eigenen Informationen diesen Monat das bisher größte Update für Pokémon GO heraus. Mit dabei sind diverse Änderungen für die Arenen. Unter anderem kann man sich in Arena-Kämpfen jetzt Orden verdienen. Außerdem gibt es die Chance auf besondere Bonus-Items und Arena-Belohnungen. Das wollen Sie sich doch nicht entgehen lassen!

Grund 2: Mehr Arenen

​Durch das Pokémon-GO-Update sind nun auch mehrere neue Arenen​ aus dem Boden geschossen oder wurden aus ehemaligen PokéStops umgewandelt. Wann haben Sie sich das letzte Mal in Pokémon GO Ihre Umgebung angeschaut? Vielleicht hat sich der PokéStop vor Ihrem Haus jetzt in eine Arena verwandelt. Bei den paar Schritten ist ein Kampf den Versuch doch Wert, oder?

Lesetipp: Ratgeber, Updates, Tipps und Tricks: Alles zu Pokémon GO​

© Niantic / Pokémon Company / Screenshot: WEka Media Publishing Hier wird gerade ein PokéStop zur Arena umgebaut. Wann haben Sie zuletzt geschaut, ob eine in Ihrer Nähe ist?

Grund 3: Neues Teamplay-System durch Raids

Bisher konnten Sie in Pokémon GO in der Gruppe herumlaufen und die kleinen Taschen-Monster gemeinsam fangen. Erinnern Sie sich an den Spaß, den Sie dabei hatten? Jetzt wird es noch besser, denn ab sofort haben Sie die Möglichkeit, nicht nur gemeinsam auf Monsterjagd zu gehen, sondern diese auch gemeinsam kämpfen zu lassen - und zwar im Großaufgebot!

Bis zu 20 Trainer können nun gemeinsam in einer Arena in einem Raid-Kampf gegen einen mächtigen Boss antreten. Wie wär's: Veranstalten Sie die nächste Grillparty mit Ihren Freunden doch einfach mal in der Nähe einer Arena.

Grund 4: Schönes Wetter

Der Sommer ist endlich da und bis auf gelegentliche Gewitter dürfen wir derzeit verlässlich gutes Wetter genießen. Was spricht also dagegen, mal das Auto stehen zu lassen oder ein, zwei U-Bahn-Stationen zu Fuß zu gehen? In Ihrem Inventar liegen sicherlich noch einige vereinsamte Pokémon-Eier, die ausgebrütet werden wollen.

Grund 5: Die Strandfigur

Es ist schon Juni und eigentlich wollten Sie die kleinen Fettpölsterchen um die Hüfte schon längst los sein? Scherz beiseite: Bewegung ist gesund! Nutzen Sie doch einfach mal wieder die Gelegenheit, ein paar Schritte zu Fuß zu gehen und ganz nebenbei auch mal wieder den Stoffwechsel in Schwung zu bringen, während Sie Pokémon fangen. Sicherlich gibt es das ein oder andere Monster, das Sie noch nicht erwischt haben. Bitte die Sonnencreme dabei aber nicht vergessen!

Viel Spaß beim Spielen wünscht die Redaktion von connect!

