Posalit ist eine cloudbasierte Registrierkasse für Tablets als App für den Einzelhandel und Schnellgastronomie.

Bestehend aus einer Kassen-App für die Registrierkassenfunktionalität und einer Backoffice-App für die Verwaltung und Berichtswesen, managen Sie mehrere Kassen zentral und haben Ihr Geschäft immer im Blick.

Posalit entspricht den gesetzlichen Anforderungen und ist GDPdU/GoBD-konform.

Die App ist in kürzester Zeit einsatzbereit und ohne lange Schulungen bedienbar. Ladenbesitzer sparen Anschaffungskosten durch preiswerte Hardware und bedarfsgerechte "Software-as-a-Service"-Lizenzierung und lernen Ihr Geschäft dank ausführlicher und anschaulicher Berichte besser kennen und treffen schneller bessere Entscheidungen.

Für monatlich weniger als 40 Euro wird mit Posalit jedes Windows 10 Gerät eine Registrierkasse. Auf der Herstellerseite sind aber auch Hardwarepakte zum Sofortstart erhältlich. Dank preiswerter und moderner Hardware erhalten Sie für weniger als 1000 Euro eine kompakte GDPdU/GoBD-konforme Kasse bestehend aus 10'' Windows 10 Tablet, Tablethalter, Kassenlade, Epson-Bondrucker und Barcodescanner.

2013 machte sich Jens Kühner mit seiner bereits 2009 nebenberuflich gegründeten Firma Innobedded selbständig. Davor erstellte er seit über 15 Jahren leistungsfähige, einfach zu bedienende und erweiterbare Geschäftsanwendungen im Microsoft Umfeld.Dabei musste er allzu oft feststellen, dass es immer noch sehr viele kompliziert zu bedienende Anwendungen gibt. 2013 kam Ihm die Idee die Funktionalität von Registrierkassen und PC-Kassen einfach bedienbar und touch-optimiert als App umzusetzen.

Die Entwicklung von Posalit meisterte Jens als Lean-Startup komplett durch Bootstrapping und wurde finanziert durch Auftragsentwicklung von Software, Beratung und Entwickler-Training und Schulungen. Jens hat mit Posalit also ein Produkt zur Marktreife entwickelt, welches bisher gänzlich ohne Fremdkapital und Investorengelder ausgekommen ist. Zur Markteinführung und Expansion ist Innobedded offen für externe Unterstützungen.

Jens Kühner ist Jahrgang 1975, befasst sich mit Softwareentwicklung seit seinem 13. Lebensjahr und arbeitet als Softwareentwickler seit 1999. 2013 machte er sich selbständig und ist hauptberuflich seine 2009 gegründete Firma Innobedded UG (haftungsbeschränkt) tätig. Jens ist Experte für Softwareentwicklung, Trainer und Berater im Microsoft Umfeld und Autor diverser Artikel in Fachzeitschriften und zweifacher Fachbuchautor.

Es gibt noch viele Ideen einerseits die Bedienung weiter zu vereinfachen, aber auch den Ausbau der Unterstützung von Peripheriegeräten. Eine drahtlose Ansteuerung von Foodwaagen und eine weitere Integration von Kundenbindungsprogrammen ist geplant. Kleine Händler kommen somit in den Genuss von Kundenbindung, welche vorher nur den größeren Ketten vorenthalten waren. Auch ist Möglichkeit angedacht, dass sich Einzelhändler von unterwegs aus besser über das Geschehen in Ihrem Geschäft über Ihr Smartphone informieren oder benachrichtigt werden. Wir denken auch über eine Unterstützung von weiteren Verkaufskanälen wie mobil und online nach, sowie den Datenabgleich von online und stationär.

Natürlich werden wir auch den Ausbau des Supports mit steigenden Nutzerzahlen stetig anpassen.

Das Geschäftsmodell basiert auf einer Servicegebühr für die Software, welche die Updates, Clouddienste und Support enthält. Der monatliche Preis bei einer jährlichen Zahlung vom Voraus wird unter 40 Euro sein. Der genaue Betrag wird in den nächsten Wochen festgelegt. Auch wird es diverse Rabattaktionen geben.

Des Weiteren bieten wir Hardwarepakete für den Sofortstart an und außerdem Unterstützung bei der Übernahme von bestehenden Produktdaten.

Laut EHI-Studie "Kassensysteme 2016" stehen insbesondere bei der Kassenhardware bei den Händlern in naher Zukunft Investitionen an. Mehr als zwei Drittel der befragten Retailer wollen ihre Hardware in den nächsten Jahren ganz oder teilweise erneuern.

Posalit ist seit 2015 in einer Kantine einer Sparkasse im Einsatz und wird dort von den Gästen selbst bedient und läuft im Dauereinsatz. Ein franchise-basiertes medizinisches Premium Wellnesscenter hat Posalit ebenfalls seit 2017 im Einsatz und managed Artikel-, Kunden- und Wertkartendaten filialübergreifend. Des Weiteren ist Posalit bei einem internationalen Messeveranstalter im Einsatz. Dank Posalit können so mit mehreren über die Cloud verbundenen Kassen mehrere tausend Tickets am Tag direkt gedruckt und bei dem Einlasssystem gescannt werden. Wegen der Einfachheit und Zuverlässigkeit von Posalit werden somit mehr Tickets verkauft und Wartezeiten reduziert.

Posalit setzt auf die neuesten Technologien und Methoden. Dabei legen sie aber auch sehr großen Wert auf Design und die Usability einer Anwendung und lieben es komplizierte Prozesse mit ihrer Software einfach abzubilden. Genau das haben sie mit ihrem innovativen Tablet-Kassensystem Posalit getan.

