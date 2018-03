Post vom Anwalt wirkt

Das ist auch kein Wunder: Erhält der Kunde vor Gericht Recht, muss der Verkäufer sämtliche Verfahrenskosten tragen, also auch die des Klägers. Allerdings muss der Kläger die Anwaltskosten üblicherweise vorfinanzieren, denn Anwälte stellen Beratung und geschriebene Briefe gern flott in Rechnung.

Bei gewonnenem Prozess gibt's das Geld dann zwar zurück, ärgerlich ist die Vorkasse trotzdem. Doch es geht auch günstiger: Viele Verbraucherzentralen halten auf ihren Homepages Musterbriefe bereit, die sich jedermann kostenlos herunterladen kann.

Moderate Gebühren

In Baden-Württemberg schreiben die Verbraucherschützer gegen eine moderate Gebühr von 19 Euro Händler auch direkt an und weisen sie bei Streitfällen auf die Rechtslage und die möglichen Konsequenzen hin. In vielen Fällen helfen solche Erinnerungen den Verkäufern schneller als erwartet auf die Sprünge.

Bleib der Verkäufer ungeachtet aller Hinweise stur, bleibt letzten Endes nur noch der Gang zum Anwalt. Denn nicht nur die Frage "Reparatur oder Ersatzgerät" spielt eine Rolle, sondern auch der mögliche Wertverlust aufgrund einer Reparatur.

Es klingt paradox, aber hochwertige Produkte können gerade durch eine Instandsetzung an Wert verlieren. Das ist vergleichbar mit einem reparierten Unfallwagen, der auch weniger wert ist als ein vergleichbares unfallfreies Fahrzeug.

