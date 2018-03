© Archiv

Apps, Apps, Apps - die kleinen Anwendungen sind der Wind in den Segeln von Googles Smartphone- und Tablet-Betriebssystem Android. Mit ihrer Hilfe lässt sich der Funktionsumfang von Android-Geräten beinahe beliebig erweitern und den persönlichen Wünschen anpassen.

Der Webshop bietet über 300 000 Anwendungen zum Download, mehr als die Hälfte davon sind kostenlos. Und: Monatlich kommen circa 30 000 (!) neue Apps hinzu. Geht es in diesem Tempo weiter, ist es nur noch ein Frage der Zeit, bis der Android Market am Apple App Store - zumindest, was die Quantität betrifft - vorbeizieht.

Saubere Struktur und logische Menüführung

Die Apps im Android Market sind nach Kategorien, Beliebtheit, Preis und Aktualität gelistet, auf der Startseite werden diverse Apps empfohlen und über die Suchmaske je nach Eingabe entpsrechende Anwendungen angezeigt.

Um die virtuellen Regale des Android Market mit dem Smartphone zu durchstöbern sind grundsätzlich zwei Dinge unabdingbar: Internetzugang via WLAN oder Mobilfunkverbindung und ein Googlemail-Konto.

connect stellt aus dem riesigen Angebot eine Auswahl an empfehlenswerten Apps vor: Vom praktischen Reisebegleiter über Barcode-Scanner samt Preisvergleich bis zu Übersetzungshelfern.

