Praktisches Zubehör für den Urlaub

Ob am Strand, in den Bergen oder beim Skifahren - das Smartphone ist im Urlaub auch immer mit am Start. Und mit dem richtigen Zubehör ist es ideal vor Wasser geschützt, im Handumdrehen an die Windschutzscheibe montiert oder ratz fatz zum Ghettoblaster umfunktioniert.

In der nachfolgenden Bilderstrecke haben wir eine Auswahl praktischer, spaßiger, nutzwertiger und energiegeladener Goodies für Sie und Ihr Smarthone zusammengestellt. Angefangen von wasserdichten Schutztaschen, über Kopfhörer und Headsets bis hin zu alternativen Lademöglichkeiten und klangstarken Soundstationen.

Viel Spaß beim Durchstöbern der Goodies und für alle die verreisen: einen entspannten Urlaub!

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Urlaubszubehör Mit den richtigen Gadgets wird der Urlaub gleich noch viel schöner. Eine Auswahl praktischer, spaßiger und energiegeladener Goodies.

