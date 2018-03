Internetzugang

Praxistest: Lufthansa FlyNet - Surfen im Flieger

von Wolfgang Boos

Flüge in die USA waren bislang eine zähe angelegenheit. Nun kann man sich aber in vielen Flugzeugen von Lufthansa die Zeit mit Arbeiten oder Videoschauen vertreiben. connect hat den Dienst "Lufthansa FlyNet" an Bord eines Lufthansa-Airbus auf der Strecke Frankfurt/Mail - Atlanta getestet.