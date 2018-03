© prelovee prelovee Logo

Anzeige

1. Produkt

Prelovee bringt Fashiontech in den Secondhand Markt. Stell dir vor, du bist auf der Suche nach deiner Traumtasche von Michael Kors oder Chanel oder nach der Uhr von Omega oder Kapten&Son, die du schon immer haben wolltest. In den Geschäften gibt es jedoch keinerlei Chance mehr, dieses Produkt zu ergattern. Hast du dir schon einmal überlegt, im Secondhand Markt auf die Schatzsuche zu gehen? Oder bist du bereits passionierter Secondhand Käufer und einfach genervt, von dem unübersichtlichen Angebot der unzähligen Shops, die es in diesem Bereich gibt?​

© prelovee prelovee website

Dafür hat Prelovee die Lösung. Prelovee ist deine Suchmaschine für Secondhand Mode, auf der du das Produktangebot der angesagtesten Secondhand Onlineshops auf einen Blick hast und dank der Such- und Filterfunktionen ganz einfach zu deinem idealen Suchergebnis, innerhalb der mehr als 1,5 Millionen verfügbaren Produkte, gelangst. Und wenn du mal keine Zeit oder Lust haben solltest, selbst auf die Suche zu gehen, haben wir den ersten Suchagenten im Secondhand Markt für dich eingerichtet. Schicke uns einfach die Eckdaten zu deinem Wunschstück über unser Formular oder per Facebook Messenger und unser Suchagent macht sich umgehend daran, dir deinen Traum zu erfüllen.

© prelovee prelovee Suchagent

Modebewusste Frauen und Männer, die ihrer besseren Hälfte ein trendiges Geschenk machen möchten und dabei auch noch etwas für die Nachhaltigkeit in der Mode tun, sind bei Prelovee auf der Jagd nach Designer- & Trendschätzen genau richtig. Obwohl das Angebot aktuell nur auf Frauen ausgerichtet ist, ist die Integration von Männerkleidung mittelfristig fest geplant. Prelovee​ ist in der Nutzung völlig kostenfrei für dich als Nutzer, wir verdienen Geld über PPO/PPC Provisionen, die wir von unseren Shops für Leads und Verkäufe erhalten.

2. Story und Team

Die Idee hinter Prelovee ist nicht etwa auf dem Reißbrett entstanden, sondern aus dem eigenen Bedarf von Gründerin Stephanie heraus. Der Modeenthusiasmus von Stephanie und ihr Credo den Produktlebenszyklus von Kleidungsstücken immer im Secondhand Markt zu verlängern, brachte ihr die Idee zu Prelovee.

Nach dem obligatorischen Aussortieren ihres Kleiderschranks, stand Sie vor der Herausforderung, auf welcher Plattform sie die Stücke nun zum Verkauf anbietet. Da das Angebot in den letzten Jahren immens gestiegen war, war die Auswahl einfach zu groß geworden. So war die Idee geboren, den Markt zu bündeln, Vorbildern wie Stylight, Trivago und Co. zu folgen, im Secondhand Markt „aufzuräumen“ und gleichzeitig Netzwerkeffekte für den Markt zu erzielen.

Das Gründerteam besteht aus Stephanie Neumann, die begeisterte (Secondhand)Mode Enthusiastin ist und mit Ihrer jahrelangen Erfahrung im Corporate Finance, den unternehmerischen Rahmen von Prelovee setzt und Swantje Pawlitschek, die nicht nur umfassende Expertise in der Modebranche vorweisen kann, sondern auch mit ihrem Marketing Know-how, Prelovee strahlen lässt. Die technische Umsetzung und Weiterentwicklung der Seite erfolgt Inhouse durch erfahrene Webdeveloper.

© prelovee von links Stephanie Neumann und Swantje Pawlitschek​

3. Mart und Ausblick

Der Secondhand boomt und wird von aktuell $18Milliarden bis 2021 auf ein Marktvolumen von $33 Milliarden prognostiziert steigen. Der Markt wird also nicht übersichtlicher. Die Trends der Shared Economy und des Bewusstseins um einen nachhaltigeren Lebensstil befeuern die Entwicklung des Secondhand Marktes zusätzlich. Da hilft Prelovee mit seinen Filterfunktionen, die Übersichtlichkeit des Marktes zu gewährleisten.

Prelovee ist nicht nur der Suchexperte rund um Secondhand, sondern verfolgt das klare Ziel, derplacetobe für Secondhand Mode zu sein. Bislang sind über 20 Shops aus 4 Ländern mit insgesamt mehr als 1,5 Mio. Produkten angebunden, der erste Suchagent im Secondhand Markt ist implementiert und weitere Features, die unseren Kunden das Leben in dem fragmentierten Markt voller Einzelstücke leichter machen, stehen vor der Implementierung.

Nicht nur Online bietet Prelovee permanent spannenden Content rund um das richtige Kaufen und Verkaufen sowie Fake Checks, sondern auch Offline informiert das Team mit einem in Kooperation mit 11 großen deutschen Social Influencern eigens geschriebenen Buch rund um Secondhand, welches in den kommenden Monaten erscheinen und den Kern der PR- & Influencer Strategie bilden wird.

Das Geschäftsmodell wird durch technische Features erweitert bis hin zu einem zentralisierten Checkout, um eine App ergänzt, in Richtung des B2B Sektors in der Wertschöpfung vertieft und die Internationalisierung fokussiert. Machine learning und die Verbesserung der Services für unsere Kunden stehen dabei stets im Zentrum.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Apps und Mobile Services Von Wohnungssuche und Reise über Fitness bis hin zum Nachrichtenkonsum, diese Dienste wollen den Alltag einfacher machen.

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 2) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.