Problem schmale Straßen

© Foto: Archiv Autsch: Wenn das Navi die Brückenhöhe nicht kennt und der Steuermann pennt...

Lotst das Navi einen Lastzug in eine zu enge Straße oder vor eine zu niedrige Brücke, kann es schon mal Stunden dauern, bis der 40-Tonner umrangiert und wieder auf Kurs ist. Und das ist schnell passiert, denn dem Kartenmaterial fehlt es an vielen Stellen an Lkw-relevanten Daten.

Die beiden großen Digitalkartenhersteller Navteq und Tele Atlas haben die Ballungsgebiete im deutschsprachigem Raum sowie in England, Frankreich den Benelux-Staaten sehr gut erschlossen. Doch schon in Italien, Spanien, Polen und Skandinavien sind ihnen nur noch die Restriktionen der Hauptstraßen bekannt.

Düster sieht es für den Rest Europas aus: Hier sind nur PKW-Daten verfügbar. Und auch zwischen den verschiedenen Lkw-Navis bestehen Unterschiede.

© Foto: SCW Media Lkw-Navi-Test in "Fernfahrer" Heft 5/2009

Wenn es um Lkw-Themen geht, ist die Zeitschrift "Fernfahrer" seit 26 Jahren ein zuverlässiger Wegweiser und eine gute Informationsquelle. In Heft 5/2009 hat sich die Redaktion gerade ausführlich Lastwagen-Navigationssystemen beschäftigt.

