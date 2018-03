Programme verstecken

Wenn Ihr Nachwuchs nicht allzu gewieft ist, kann man ihm auch das Startmenü zurechtkonfigurieren, sodass er nur noch auf Programme und Spiele Zugriff hat, die für ihn vorgesehen sind.

Im Ordner "Dokumente und Einstellungen" auf der Festplatte, auf der Windows XP installiert ist, finden sich Unterordner für jedes Benutzerkonto. Im Ordner "All Users" finden Sie den Unterordner "Startmenü". Alle Programme, die hier aufgeführt sind, stehen allen Benutzern zur Verfügung.

Die Programme in diesem Ordner, die der Nachwuchs nicht nutzen soll, können Sie einfach mit der Maus in das Startmenü Ihres eigenen Benutzernamens verschieben. Eventuell sollten Sie ins Konto des Gatten oder der Gattin eine Kopie dieser Programme legen, sonst kommt der Partner ebenfalls nur noch mit Ihrem Login übers Startmenü an die fragliche Software.Aber Achtung, damit ist es noch nicht getan - denn im Ordner "Programme" auf dem Windows-Explorer sind alle installierten Anwendungen nach wie vor zu finden.

Sie können aber auch hier die Ordner mit den zu verbergenden Programmen verstecken. Dazu machen Sie einen Rechtsklick auf den Ordner des betreffenden Programms oder Spiels, wählen ganz unten "Eigenschaften" und setzen in dem sich dann öffnenden Fenster einen Haken bei "Versteckt". Danach ist der Ordner standardgemäß nicht mehr sichbar.

Zwar gibt es auch für derart eingeschränkte Konten eine Möglichkeit, unsichtbare Ordner anzuzeigen, die wir aber an dieser Stelle aus gutem Grund nicht erläutern - schließlich liest Ihr Nachwuchs hoffentlich auch leidenschaftlich connect...

