iPhone gebraucht kaufen - darauf sollten Sie achten iPhone gebraucht kaufen: Checkliste

​Wenn Sie ein neues iPhone bei Apple kaufen, dann ist ziemlich klar, wie das Handy beschaffen ist. Für den Kauf eines gebrauchten iPhones haben wir die folgende Checkliste für Sie entwickelt. Gehen Sie die Punkte der Reihe nach durch und achten Sie um so gründlicher auf Details, je teurer das iPhone ist. Anschließend wissen Sie, ob Sie das Gerät wirklich haben möchten.​

SIM-Lock beim iPhone

Durch einen so genannten SIM-Lock (SIM-Sperre) können iPhones an SIM-Karten eines bestimmten Mobilfunkanbieters gekoppelt werden. Stammt Ihre SIM-Karte von einem anderen Anbieter, können Sie sie in Ihrem neuen Handy nicht verwenden, also weder damit mobil telefonieren noch surfen. Am besten sind deshalb iPhones ohne SIM-Lock - achten Sie auf diese Zusicherung in der Gerätebeschreibung. Gibt es einen SIM-Lock, dann bitten Sie den Verkäufer, das Gerät entsperren zu lassen (geht nicht immer, kann Geld kosten). So bleiben Sie hinsichtlich Ihres Mobilfunk-Tarifs immer flexibel. Alternativ müssen Sie sich mit dem vorausgewählten Betreiber zufrieden geben oder nach einem anderen Gerät umsehen.​



© Screenshot / Tim Kaufmann Auf Apples Website können Sie mit einem Trick überprüfen, ob die Aktivierungssperre auf einem iPhone aktiv ist.

​Aktivierungssperre beim iPhone

Apple koppelt die Nutzung von iPhones eng an seinen Cloud-Dienst iCloud. Ist ein iPhone mit der Apple-ID des Vorbesitzers verknüpft und die Funktion „Mein iPhone suchen“ aktiviert, greift die so genannte Aktivierungssperre. Ein derart vor Verlust gesichertes Gerät ist nahezu unbenutzbar. Die Sperre muss vom Verkäufer aufgehoben werden.

Offiziell gibt es keinen Weg, ein iPhone auf eine vorhandene Aktivierungssperre zu testen. Die dafür ursprünglich gedachte Website hat Apple vom Netz genommen, vermutlich weil sie von Betrügern missbraucht wurde. Aktuell (Stand: Mai 2017) funktioniert aber die folgende Methode. Um sie zu nutzen benötigen Sie die IMEI des iPhones, eine Zahlen- und Buchstabenkombination, über die es sich eindeutig identifizieren lässt.



Schlagen Sie die IMEI in den iPhone-Einstellungen unter „Allgemein \> Info“ nach. Vorsicht bei einer IMEI, die der Verkäufer Ihnen per Telefon oder E-Mail durchgibt. Sie könnte zu einem anderen Gerät gehören. Rufen Sie die Apple-Support-Seite auf. Sollten Sie mit Ihrer Apple-ID eingeloggt sein, melden Sie sich über den Knopf oben rechts ab. Klicken Sie auf „iPhone \> Reparaturen und physische Schäden \> Display ist gesprungen \> Zur Reparatur einsenden“. Geben Sie die IMEI ein und drücken Sie die Eingabetaste. Erscheint nun die Warnmeldung: "Leider können wir keine Onlinereparatur einrichten, während "Mein iPhone suchen" aktiviert ist“, dann ist die Aktivierungssperre aktiv und muss vor dem Verkauf noch entfernt werden. Wie man die Aktivierungssperre entfernt​ verrät Apple auf einer Hilfe-Seite.​

Hardware-Tests

Prüfen Sie die Hardware des iPhones so früh wie möglich, also noch im Geschäft oder unmittelbar nach Ankunft des Paketboten:

Schalten Sie das Handy ein. Dabei sollte der Setup-Assistent starten, der Sie durch die Einrichtung des Geräts begleitet. Erscheint stattdessen die Aufforderung, das iPhone zu entriegeln, dann wurde das Gerät vom Verkäufer noch nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitten sie ihn nach Möglichkeit, das nachzuholen, denn dazu sind der PIN-Code und meistens auch die Apple-ID des ehemaligen Besitzers notwendig.

Dabei sollte der Setup-Assistent starten, der Sie durch die Einrichtung des Geräts begleitet. Erscheint stattdessen die Aufforderung, das iPhone zu entriegeln, dann wurde das Gerät vom Verkäufer noch nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitten sie ihn nach Möglichkeit, das nachzuholen, denn dazu sind der PIN-Code und meistens auch die Apple-ID des ehemaligen Besitzers notwendig. Legen Sie eine SIM-Karte ein und stellen Sie sicher, dass sich das Handy ins Mobilfunknetz einloggt. Führen Sie ein Test-Telefonat.

einloggt. Führen Sie ein Test-Telefonat. Verbinden Sie das Handy per Lightning-Anschluss beziehungsweise Dock Connector mit Ihrem PC. Dabei sollte es in iTunes erscheinen. Um einen Fehler am PC auszuschließen verwenden Sie am besten einen Computer, der andere iPhones (oder iPads) tadellos erkennt.

beziehungsweise mit Ihrem PC. Dabei sollte es in iTunes erscheinen. Um einen Fehler am PC auszuschließen verwenden Sie am besten einen Computer, der andere iPhones (oder iPads) tadellos erkennt. Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem WLAN und öffnen Sie ein paar Webseiten in Safari um die Verbindung zu überprüfen.

und öffnen Sie ein paar Webseiten in Safari um die Verbindung zu überprüfen. Verbinden Sie das iPhone mit einem Bluetooth-Gerät, zum Beispiel einem Headset oder einem Lautsprecher. So finden Sie heraus, ob der Bluetooth -Chip Ihres neuen iPhones in Ordnung ist.

-Chip Ihres neuen iPhones in Ordnung ist. Jetzt steht der Test der GPS-Funktion an. Das iPhone nutzt neben dem GPS-Empfänger auch WLAN und den Mobilfunk, um den Standort zu bestimmen. Am besten installieren Sie Google Maps und laden die lokale Karte auf das Gerät herunter. Schalten Sie dann WLAN und Mobilfunk aus und überprüfen Sie mit einem Spaziergang bei geöffnetem Google Maps die Korrektheit der Standorterkennung.

© Screenshot / Tim Kaufmann Wo die Flüssigkeitsschaden-Markierungen beim jeweiligen Modell sitzen und auf was Sie achten müssen verrät Apple auf einer Hilfe-Seite.

Starten Sie die Kamera und machen Sie einige Fotos und Videos. Achten Sie dabei vor allem auf mögliche Kratzer auf der Kamera, die sich in Bildfehlern bemerkbar machen. Auch sollte das Blitzlicht (soweit vorhanden) funktionieren.

und machen Sie einige Fotos und Videos. Achten Sie dabei vor allem auf mögliche Kratzer auf der Kamera, die sich in Bildfehlern bemerkbar machen. Auch sollte das Blitzlicht (soweit vorhanden) funktionieren. Testen Sie, ob Knöpfe und Schalter des iPhones tadellos funktionieren, ohne zu haken oder zu knirschen. Sofern es sich um ein Gerät mit TouchID handelt hinterlegen Sie einen Fingerabdruck in den Einstellungen und testen, ob sich das iPhone damit entriegeln lässt.

des iPhones tadellos funktionieren, ohne zu haken oder zu knirschen. Sofern es sich um ein Gerät mit handelt hinterlegen Sie einen Fingerabdruck in den Einstellungen und testen, ob sich das iPhone damit entriegeln lässt. Verbinden Sie einen Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse beziehungsweise dem Lightning-Anschluss und spielen Sie etwas Musik ab. Achten Sie auf einen möglichen Wackelkontakt und Störgeräusche. Wurde ein Headset mitgeliefert, überprüfen Sie die Fernsteuertasten am Kabel auf korrekte Funktion.

mit der Kopfhörerbuchse beziehungsweise dem Lightning-Anschluss und spielen Sie etwas Musik ab. Achten Sie auf einen möglichen Wackelkontakt und Störgeräusche. Wurde ein Headset mitgeliefert, überprüfen Sie die Fernsteuertasten am Kabel auf korrekte Funktion. Ziehen Sie den Kopfhörer nun wieder ab und spielen Sie Musik über den Lautsprecher ab. Klingt alles erwartungsgemäß?

ab. Klingt alles erwartungsgemäß? Nutzen Sie die vorinstallierte App Sprachmemos, um das Mikrofon des iPhones zu überprüfen. Die App eignet sich auch, um das Mikrofon eines eventuell beigelegten Headsets zu checken.

des iPhones zu überprüfen. Die App eignet sich auch, um das Mikrofon eines eventuell beigelegten Headsets zu checken. Ein Flüssigkeitsschaden kann durch Korrosion auch nach dem Kauf noch zum schleichenden iPhone-Tod führen. Apple versieht aber alle Smartphones mit einer Markierung, anhand derer Sie erkennen können, ob mehr als nur Luftfeuchte in das Gerät eingedrungen ist.

Gehäuse, Display und Akku überprüfen

Dass ein gebrauchtes iPhone möglicherweise Gebrauchsspuren aufweist, sollten Sie von Anfang an mit einkalkulieren. Einfache Kratzer im Gehäuse sind ok, feine Schliffer im Display auch - natürlich immer in Abhängigkeit vom Preis. Einen Riss, und sei er auch noch so klein, sollten Sie auf keinen Fall akzeptieren. Insbesondere im Display, aber auch bei den Kunststoffgehäusen älterer iPhones kann er mit der Zeit größer und zu einem echten Problem werden. Ein gewölbtes Gehäuse deutet hingegen auf ein dickes Akku-Problem hin - Finger weg!



Sicherheitshalber können Sie das Display mit einem einfachen Test auf kaputte Pixel checken. Dazu öffnen Sie den iPhone-Pixel-Test​ im iPhone-Safari und folgen den Anweisungen auf dem Display.



Zugegebenermaßen schwer fällt der Test des Akkus. Die Energiespeicher unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess, durch den sie immer weniger Strom aufnehmen. Bei normaler Verwendung (zum Beispiel Surfen, Chatten, Facebook checken, ein paar Fotos, Musik hören) sollten Sie mit einer Akkuladung über den Tag kommen. Für einen neuen Akku berechnet Apple inklusive Montage unabhängig vom iPhone rund 100 Euro, gegebenenfalls zuzüglich Versandkosten. Eine Übersicht typischer Reparaturkosten​ finden Sie auf Apples Website.​



Display-Reparatur: iPhone 6 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH / connect Bildschirm-Einheit selbst tauschen: Wir zeigen, wie Sie das defekte Display eines iPhone reparieren können.

