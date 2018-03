© Archiv

Während sich CDs -sehr zum Leidwesen der Musikindustrie - ganz einfach "rippen", also auf die Festplatte eines Computers überspielen lassen, erfordern das mit LPs erheblich mehr Zeit, Konzentration und Kunstfertigkeit. Zum Glück aber nicht mehr Geld: Mit "Audacity" steht ein kostenloses Open-Source-Aufnahmeprogramm bereit, das zum Digitalisieren von Vinyl-Scheiben bestens geeignet ist.

Die eigentlich zeitraubenden Arbeiten kann Ihnen sowieso keine Software abnehmen: LP-Aufnahmen gehen nur in Echtzeit. Der Vorgang dauert so lange wie normales Musikhören, nur dass nebenher der Rechner mitläuft. Anschließend müssen Sie die Titel noch trennen und benennen.

Da die Umrechnung der fertig zerteilten und betitelten Aufnahmen - etwa ins MP3-Format - je nach Rechner sehr lange dauern kann, hat es sich bewährt, diesen Prozess ans Ende der Arbeiten zu setzen: Nehmen Sie mehrere Alben am Stück auf. Die dabei entstehende Riesenaufnahme zerlegen Sie erst ganz am Schluss in einzelne Musikstücke und lassen den PC dann in Ruhe über Nacht rechnen. Die folgenden sieben Absätze beschreiben das Vorgehen Schritt für Schritt.

