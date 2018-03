© Archiv Ratgeber, Strom, Teil 1: Die Grundlagen

Es geschah im Jahre 2006 mitten in Deutschland: Ein mittelständisches Unternehmen beklagte permanente Ausfälle des Computersystems und der Telefonanlage. Unzählige Reparaturversuche und das Austauschen kompletter Baugruppen konnten die Abstürze jedoch ebenso wenig verhindern wie die weitreichende Neuinstallation des Stromnetzes.

Ratlos wandte man sich an eine Spezialfirma in Sachen Energieversorgung. Mehrtägige Messungen zeigten, dass das Stromnetz durch Gerätschaften im eigenen Haus und durch Fremdeinwirkung während der Arbeitszeit extrem stark verschmutzt war. Auf diesem Störsumpf reichten nun winzigste Spannungsspitzen - so beim Einschalten von Kaffeemaschinen oder Energiesparlampen -, um die Mikroprozessoren von Server und Telefonanlage völlig aus dem Tritt zu bringen. Erst der Einbau entsprechender Netzfilter schaffte endgültig Abhilfe.

© Archiv Wichtig beim Netzstecker-Ausphasen ist: Das zu untersuchende Gerät muss frei stehen, es darf nicht mit anderen Komponenten der Anlage verkabelt und eingeschaltet sein.

Reizthema Stromqualität

Dieser Vorfall macht deutlich, warum die Stromqualität zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dabei muss es ja nicht gleich ein Systemabsturz sein - für den HiFi-Fan mindestens ebenso interessant ist die Frage, ob sich die Performance seiner hochentwickelten Gerätschaften lichtnetzbedingt verändern kann. Die Basis-Infos hierzu vermittelt dieser Beitrag; noch mehr Details zum Thema Stromqualität gibt's dann im Ratgeber Teil 2.

Szenenwechsel: Immer wenn stereoplay-Laborleiter Peter Schüller einen SAT-Receiver an seine Anlage anschließt, verspürt er ein starkes Kribbeln in den Fingern. Zudem beklagt er sich über horizontale, langsam durchlaufende Streifen im Bild. Auch diese Erscheinung ist stromnetzbedingt, hat aber mit der Stromqualität nichts zu tun. Vielmehr zeigen sich hier die technischen Besonderheiten von Haushaltsnetzen, die Ursache für vielfältige Funktionsstörungen sein können.

Tipps Strom- und NF-Kabel auf Abstand halten Ordnung ist das halbe Leben - und lässt auch die Anlage deutlich besser spielen. Doch ein HiFi-Rack alleine eliminiert nicht alle Störeinflüsse.…

