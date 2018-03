Ratgeber & Zubehör

Sichere Outdoor-Rüstung: Die Otterbox

© Foto: Hersteller Die Otterbox

Wer seinen PDA mit nach draußen nimmt, sollte ihn unbedingt in eine wetterfeste Ummantelung stecken. Ein bewährtes Rüstzeug ist die Otterbox, die je nach Anspruch in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich ist - als Impact-, Defender- und Armor-Serie.

Letztere eignet sich besonders gut für den echten Outdoor-Einsatz, da sie auch wasserfest ist. Unterstützt werden PDAs unterschiedlicher Hersteller, unter anderem HTC, HP, Blackberry und Apple. Die Preise richten sich nach PDA- und Otterbox-Modell. www.otterbox.com

Karten: OpenStreetMap

© Quelle: www.openstreetmap.de OpenStreetMap: Von Usern selbst angelegt und gepflegt

Die Frage "Woher bekomme ich kostenlose Topografiekarten?" lässt sich mit einem Wort beantworten: OpenStreetMap. Das Besondere: Die Karten in diesem kostenlosen Portal werden von den Usern selbst angelegt und aktualisiert, ihre Genauigkeit hängt also davon ab, wie gut sie gepflegt sind.

In unserem Test ließ es sich mit den exportierten Karten problemlos navigieren. Entdeckt man dennoch einen Fehler, hat man die Möglichkeit, diesen selber auszubessern und damit die Qualität der Karten zu erhöhen.

Und so funktioniert's: Nach kurzer Registrierung wählt man den gewünschten Kartenausschnitt, der allerdings nicht zu groß sein sollte - sonst ist die Auflösung der Karte beim Hineinzoomen zu klein und der Export dauert sehr lange. Dann kann man die Karte gleich im gewünschten Format (html, jpeg, png etc.) exportieren. www.openstreetmap.de

Routen & Tracks: GPSies

© Quelle: www.gpsies.com Webportal GPSies: von Outdoor-Fans erstellte Routen zum Download

Nicht jeder arbeitet gern Routen auf fremdem Terrain aus. Wer sich von anderen inspirieren lassen will, findet im Portal GPSies die Lösung: Hier lassen sich von anderen Outdoor-Fans erstellte Routen herunterladen. Toll ist, dass nicht nur die Standardformate wie kml oder gpx angeboten werden, sondern auch Formate kleinerer Tools wie Pathaway oder OziExplorer bereitstehen.

Zunächst wählt man die Routenart - etwa "zu Fuß" oder "mit dem Rad" - aus und lädt diese herunter; per Drag and Drop gelangen die Dateien auf den PDA. Umgekehrt kann man selbst Touren hochladen oder vorhandene in andere Formate konvertieren. www.gpsies.com

