Report: Die Zukunft der Blu-ray Disc

Es wäre eigentlich ganz einfach. Jeder Skeptiker, der nicht an den Erfolg der Blu-ray Disc glaubt, sollte einfach mal bei AUDIO im Surround-Hörraum vorbei schauen und "Certifiable", das Live-Konzert von The Police erleben. So wie bei Newton der Apfel oder die Badewanne bei Archimedes würde diese Vorführung ihre erkenntnisbringende Wirkung nicht verfehlen. Leider ist das nicht möglich. Aber ist denn die Blu-ray Disc tatsächlich der audiophilste physikalische Tonträger mit Zukunft, oder werden nur Cineasten langfristig damit glücklich?

Stefan Bock, Geschäftsfüher der msm-studios in München, sieht in der Blu-ray-Scheibe viele Chancen für Audiophile. Er blickt auf eine mehr als 17-jährige Erfahrung in Mastering und Postproduction zurück, von CDs, DVDs, SACDs und seit über einem Jahr auch Blu-ray. Noch bevor sich im Februar 2008 das Ende des Formatkrieges abzeichnete, entschieden sich die Münchner für die Blu-ray Disc (BD) als technisch besseres Format und rüsteten entsprechend auf. Mittlerweile realisierten sie sieben BD-Titel, darunter "Aida" und "Carmen".

"Endlich sind die ganzen Vor- und Nachteile früherer Formate weg. Die verlustbehaftete Datenkomprimierung der DVD. Die eigentlich auch datenreduzierte CD. Das Chaos mit SACD und DVD-Audio. Es gibt nun ein Format, das alles kann", lautet Bocks positives Fazit über die blaue Scheibe.

