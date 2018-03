© Anbieter Retina-Apps für das neue iPad

Die iPad-Apps sind gar nicht dafür programmiert, so viele Pixel darzustellen. Aber Apple hat vorgesorgt: Das Betriebssystem skaliert sie automatisch hoch, sodass sie auch auf dem neuen Tablet das gesamte Display ausfüllen. Für Entwickler gibt es trotzdem keinen Grund, sich zurückzulehnen, denn die hohe Retina-Auflösung macht natürlich nur Sinn, wenn Apps die Vervierfachung der Pixel aktiv ausnutzen, etwa um feinere Schriften oder Icons darzustellen und mehr Inhalte anzuzeigen.Spiele-Entwickler können die höhere Auflösung einsetzen, um etwa detailliertere Texturen und Lichteffekte auf das Display zu zaubern und die Grafik enorm zu verbessern. Die Ersten haben auch schon reagiert und entsprechende Updates für ihre Apps veröffentlicht. Spannend wird in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich die hohe Auflösung des iPad zukünftig auf die Größe von Apps auswirkt. Vor allem Spiele sind jetzt bereits bis zu 1 Gigabyte mächtig - wer ein iPad mit nur 16 Gigabyte hat, kommt da schnell in Schwierigkeiten. Aber bevor man darüber nachdenkt, sollte man sich zunächst einmal zurücklehnen und das brillante Display genießen. Die ersten passenden Apps haben wir hier zusammengetragen:

Bildergalerie Galerie App-Tipps Retina-Apps für das neue iPad Pünktlich zum Marktstart des neuen iPad haben viele App-Anbieter Updates veröffentlicht, die ihre Software fit macht für die superscharfe Auflösung…

