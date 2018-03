© o2 o2 Roaming-Tarife

Anfang Juli gelten neue Preise, die EU-Kommission hat die nächste Gebührensenkungs-Runde bei den Roaming-Tarifen innerhalb der EU durchgesetzt: Maximal 28 Cent pro Minute bei Telefonaten im Ausland, für ankommende Telefonate nur 8 Cent, für SMS nur 9 Cent und pro MB Datenverkehr maximal 53 Cent statt bishler 83 Cent. Das sind die Eckdaten.

O2 teilweise bereits deutlich unter den neuen Gebührengrenzen

In Sachen Roaming gibt's beim kleinsten Netzbetreiber keine gravierenden Änderungen zu vermelden: Seit letzten Sommer können O2-Kunden aus EU-Ländern für 19 Cent die Minute telefonieren, plus 75 Cent Verbindungsgebühr. Für ankommende Anrufe fallen die erste Stunde lediglich 75 Cent pro Gespräch an, ab der 61. Minute wird mit 15 Cent pro Minute abgerechnet.

Anzeige

Themenspecial Roamingtarife

In puncto Datenroaming orientiert sich O2 an den D-Netz-Riesen: So bietet auch O2 mit "Smartphone Day Pack EU" ein Paket mit 25 MB für knapp zwei Euro. Pluspunkt: Das gilt auch für den EU-Anwärter Kroatien sowie die Schweiz. Doch auch Vielnutzern droht kein Rechnungsschreck: Im "Internet Day Pack EU" sind Datenkosten in den EU-Ländern auf zehn Euro pro Tag begrenzt.

Außerhalb der EU fallen pro Tag maximal 12 Euro an

Neu ist die Option "Data-Pack World", die seit April automatisch voreingestellt ist: Für optional 11,99 Euro/Tag sind 6 MB außerhalb der EU inklusive. Nach Verbrauch wird die Verbindung gekappt. Neues Datenvolumen kann via SMS bestellt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Roamingpreise von O2 in der Übersicht:

Download: Urlaubstarife O2

Anzeige

Mehr zum Thema Handy im Urlaub Neue Roamingpreise: Das müssen Sie vor dem Urlaub wissen Handynutzer sind auf der Sonnenseite: Dank EU fallen die Roaming-Preise auch in diesem Sommer. Sparen lässt sich zudem mit den Auslandspaketen der…

Handy im Ausland Roamingpreise bei der Telekom Die nächste Runde bei der Senkung der Roaminggebühren ist durch. Wir zeigen, was Sie als Telekom-Kunde für Telefonate, SMS und die Datennutzung auf… Handy im Ausland Roamingtarife bei Discountern Auch Kunden Simyo, Blau.de und Aldi, Fonic, Tchibo, Congstar und Klarmobil, Maxim, 1&1 und Yourphone profitieren von den verbilligten EU-Tarifen.

Handy im Ausland Roamingpreise bei Vodafone Vodafone schont das Reisebudget mit Reiseversprechen und günstigeren Datenpaketen. Wir zeigen, was Sie für Telefonate, SMS und die Datennutzung auf… Mobilfunk-Service im Vergleichstest Die Hotlines der Netzbetreiber im Test Wer bietet seinen Kunden den besten Service? connect hat die Hotlines der Mobilfunknetzbetreiber getestet.