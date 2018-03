Route66 + Skobbler

Route66 Mobile 8 kostet mit Westeuropa-Karte 119 Euro, mit DACH-Karte sogar nur 59 Euro, und ist damit wirklich als günstig zu bezeichnen. Sparfüchse können sich zudem problemlos die kleinste Version kaufen und diese dann nach und nach über den integrierten Online-Shop mit Karten und Diensten wie Staumelder oder Reiseführer nachrüsten.

© Screens: naviconnect Bunt, aber perspektivisch nicht optimal: Die Kartendarstellung von Route66 Mobile 8

Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Wer allzu vorschnell auf "Lizenzen synchronisieren" klickt oder unbedarft eine Karte kauft, läuft Gefahr, mehrere hundert Megabyte Daten über das Mobilfunknetz herunterzuladen.

Wer keinen entsprechenden Datentarif hat, könnte am Ende des Monats eine böse Überraschung in Form der Mobilfunkrechnung bekommen. Per WLAN ist die Übertragung zwar nicht möglich, es gibt aber eine Desktop-Software für den PC, die diese Aufgabe übernimmt.

Schnelle Funktion, klare Sprachausgabe

Ansonsten herrscht eitel Sonnenschein. Die Darstellungsvarianten bei der Zielführung, die von der reinen Karte über eine Infozeile unten bis zur halbtransparenten Vollbild-Pfeildarstellung gehen, sind optisch gelungen und unterwegs gut ablesbar.

Da auch die Karte sehr gut auf Handy-Displays angepasst wurde, wirkt alles sehr routiniert und souverän. Moderne Features wie ein Spurassistent oder Geschwindigkeitswarner fehlen jedoch, und die Kartengrafik könnte mehr Übersicht bieten.

© Archiv Hilfreich: Die exzellente Volltextsuche zum schnellen Auffinden komplizierter Ziele

Bei der Bedienbarkeit setzt sich der positive Eindruck fort: Flüssig klickt man sich durch die Menüs, es gibt auch beim Aufrufen der Funktionen kaum Wartezeiten. Freilich ist die Funktionsvielfalt im Menü so hoch, dass die Übersicht vor allem Neulingen schwer fallen dürfte.

Ein Sahnestück ist dagegen die schnelle und treffsichere Volltextsuche: Einfach ein paar Fragmente der Zieladresse oder des Sonderziels eintippen, schon findet Mobile 8 in wenigen Augenblicken den gewünschten Ort. Mobile 8 führte unterwegs sehr sicher, die Sprachausgabe ist freundlich und klar formuliert, Arbeitstempo und Darstellung überzeugten ebenfalls.

Gelungener Auftritt

Die bereits bei früheren Tests bemängelte umständliche Routenführung war bei der aktuellen Testversion mit einer Karte vom dritten Quartal 2008 nicht mehr so dramatisch: Grobe Fehler gab es keine, wirklich optimal führte Mobile 8 in der Stadt jedoch noch immer nicht.

Trotz solcher Kritikpunkte überzeugte der Auftritt von Route66 Mobile 8. Schnell, freundlich, performant - so wollen wir Navigation auf dem Handy sehen. Mit ein bisschen Feinschliff könnte Route66 die Konkurrenz abhängen.

Skobbler

© Archiv Skobblers Karte ist zwar schick, zeigt nur leider stoisch nach Norden

Kostenlose Handynavigation bieten mittlerweile einige Unternehmen an, wie dieser Vergleichstest zeigt. Wenn man sich da ein bisschen absetzen will, muss man mehr bieten als "nur" Navigation. Der erste Schritt ist trotzdem, eine richtig gute Navigation anzubieten. Und das tut Skobbler, denn das Start-up kommt aus dem Navigon-Dunstkreis und besitzt somit auch weitgehend die Navigon-typischen Navigationstalente.

Insbesondere bei der Sprachausgabe zeigen sich kaum Unterschiede zu den testbewährten Navigon-Navis. Das Skobbler-Menü ist sehr hübsch, und die Navi-Software bietet bei nahegelegen Zielen von sich aus an, die Route wahlweise auch als Fußgängerroute zu berechnen.

Suchen mit der Navi-Wippe

© Archiv Skobbler kostet nichts und bietet Zugriff auf im Handy gespeicherte Kontakte und Favoriten

Auch sonst hat Skobbler einige Optionen wie Geschwindigkeitswarner, Schilderanzeige oder Routenarten an Bord - man muss diese aber erst einmal über dem Softkey "Optionen - Einstellungen - Navigation" und dann mittels Navi-Wippe finden. Aber das ist die einzige echte Bedienhürde, die es zu nehmen gilt.

Ansonsten gefällt das Skobbler-Menü mit seiner klaren und sinnvollen Struktur. Auch die Richtungsanzeige beim Navigieren mit orangefarbenem Pfeil auf schwarzem Grund ist eindeutig. Zudem kann man sich mit der Kartenanzeige führen lassen, aber dann ist die Karte genordet und fährt nicht in Fahrtrichtung mit, was einige Nutzer irritieren dürfte.

Schließlich muss man dann beim Autofahren noch die geometrische Transferleistung erbringen, die bei Fahrten in den Süden umgedrehte Kartendarstellung gedanklich zu drehen. In Sachen akustischer Zielführung knüpft Skobbler weitgehend an gewohntes Navigon-Niveau an, ja, es wählt sogar bessere Routen als der Navigon Mobile Navigator 7.

Skobbler kann noch mehr

© Archiv Portal zur noch etwas kleinen Skobbler-Community im Web

Aber hinter Skobbler steht mehr als "nur" eine gute und kostenlose (abgesehen von der Datenübertragung) Handynavigation. Der Umstand, dass einen die Software dauernd duzt, passt zum programmierten Gruppenkuscheln in der Skobbler- Community.

In der muss man sich registrieren und kann dann der Skobbler-Community beispielweise selbst Sonderziele zur Verfügung stellen. Wir haben mal die Redaktion connect und die leicht skurrile, aber besuchenswerte Kinothek in Stuttgart-Obertürkheim eingetragen.

Zudem gibt's eine Kooperation mit dem Hotel-Resevierungs-Service HRS. Was der Hersteller im Hintergrund (Navigon) bei den mobilen Navis fest im Griff hat, überträgt Skobbler fast perfekt aufs Handy. Nur eine Karte in Fahrtrichtung würden wir uns für ein Update noch wünschen.

