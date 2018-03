Der Royaltek-Empfänger ist ein Klassiker und das genaueste Gerät im Test.

Der Royaltek RBT-2001 ist ein guter Bekannter, liegt er doch seit Jahren bei vielen Handy-Navi-Packs als gelabelter GPS-Empfänger mit im Karton - zum Beispiel bei Route66 und Falk. Einzeln kostet der Empfänger rund 100 Euro, den Test trat er mit Wayfinder-Logo an. Das etwas bauchige Gehäuse ist nicht ganz so elegant wie die flachen Konkurrenten, dafür hat er einen echten Einschalter und ein gut sichtbares Leuchtband an der Stirnseite, das die Betriebsbereitschaft signalisiert. Der Sirf-III-Chipsatz lieferte hier Höchstleistungen: Der RBT-2001 war der schnellste Empfänger im Test und leistete sich neben dem Modell von Qstarz als einziger keinen einzigen Ausreißer - im schlechtesten Fall stand nach 54 Sekunden der Empfang, meist aber schon nach weniger als 30 Sekunden. Auch widrige Bedingungen konnten der Performance nichts anhaben, die Positionierung blieb stets zuverlässig und sicher.Einziger Wermutstropfen ist die geringe Akkulaufzeit von etwas mehr als sechs Stunden - was dem Royaltek leider den Testsieg kostete und es für Tagestouren ohne Stromversorgung disqualifiziert. Zur Anwendung im Auto mit Zigarettenanzünderanschluss ist der Receiver aber erste Wahl.

connect-Urteil: gut (419 Punkte)

