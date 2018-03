S wie schneller

© Screen: connect Dem Safari-Browser ist keine Internetseite zu groß. Durch bequemes Zoomen mit zwei Fingern findet man sich gut zurecht

Beim iPhone 3GS hat Apple aber natürlich auch an der Hardware geschraubt. Das Ergebnis soll ein bis zu zweimal schnelleres iPhone sein: Die Bedienung insgesamt, aber auch der Aufruf von Anwendungen und das Laden von Webseiten soll deutlich fixer gehen.

Im ersten Test ist das durchaus zu spüren, beispielsweise beim Aufruf eines gut gefüllten Adressbuchs oder einer sehr großen Webseite. Wie ein doppelt so flottes Handy fühlt sich das ingesamt aber nicht unbedingt an.

Der einfache Grund: Das iPhone gehörte auch so schon zum schnellsten, was der Handymarkt hergibt - und so nehmen wir den Geschwindigkeitszuwachs gerne zur Kenntnis; an anderen Stellen hat das neue Modell aber deutlich spürbarer gewonnen.

