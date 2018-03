Galaxy S7 Tipps: Schnelleinstellungen

© Screenshot WEKA / connect Links: Zweimal gewischt – und schon sieht man sämtliche Schnelleinstellungen. Rechts: Wenn man mal nicht beide Hände frei hat, lässt sich der Displaybereich verkleinern.

Die Schnell-Einstellungen auf einen Blick

Die Schnell-Einstellungen sind eine feine Sache. Es genügt ein Wisch auf dem Display von oben nach unten, schon hat der Nutzer diese geöffnet. Doch damit nicht genug: Wer hier ein zweites Mal wischt, der bekommt alle Schnelleinstellungen​ komplett angezeigt. Über eine lange Berührung der einzelnen Funktion gelangt man sogar direkt zu dem entsprechenden Menüpunkt, um etwa Einstellungen vorzunehmen – das spart so manchen Umweg über das Menü.​



Nützliche Einhandbedienung

​Wer eher kleine Hände hat, für den könnten die einzelnen Displayinhalte manchmal etwas schwer zu erreichen sein – speziell beim größeren S7 Edge. Auch hier bietet Samsung mit "Einhändiger Betrieb" Abhilfe. Ist diese Funktion unter "Einstellungen/ Erweiterte Funktionen/ Einhändiger Betrieb" aktiviert, dann wird der Bildschirm​ nach schnellem dreimaligen Drücken der Hometaste deutlich verkleinert.​

Anzeige im Standby-Betrieb

​Eine wirklich praktische Funktion ist das "Always On Display", das Uhrzeit und Datum sowie auch weitere​ Informationen auf dem Standby-Display der Samsungs anzeigt. Aktiviert wird das Feature über das Schnellmenü, konfigurieren lässt es sich über "Einstellungen/ Anzeige/Always On Display".​

​​Lebe Wohl, Hauptmenü

​Immer mehr Hersteller verzichten auf ein Hauptmenü und packen alle Apps auf die Homescreen-Ebenen. Wer diese Darstellung bei Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge bevorzugt​, der kann unter "Einstellungen/Erweiterte Funktionen/ Galaxy Labs/Alle Apps auf Startbildschirm" diese Funktion aktivieren.​

Nachtuhr für das Seitendisplay

Das Galaxy S7 Edge bietet für sein abgerundetes Display nicht nur die zahlreichen Seiten-Paneele, die sich im Einstellungsbereich ein- und ausschalten und über den App-Shop auch erweitern lassen, sondern auch die Funktion "Nachtuhr". Ist das Feature unter "Einstellungen/ Anzeige/ Nachtuhr" aktiviert, erscheint zu einem frei definierbaren Zeitraum auf einem der beiden abgerundeten Displaybereiche eine schwach beleuchtete Uhrzeit- und Datumsanzeige für die Nacht.​



