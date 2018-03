© Weka/Archiv Auf dem Samsung Galaxy S8 finden Sie die Sicherheitseinstellungen in den Einstellungen unter "Gerätesicherheit".

Neben den biometrischen Sensoren hat Samsung dem Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus weitere spannende Sicherheitsfunktionen spendiert. ​So gibt es mit "Smart Lock" eine Funktion, die das Smartphone unter bestimmten Bedingungen automatisch entsperrt: Mit "Trageerkennung", "Vertrauenswürdige Orte", "Vertrauenswürdige Geräte" und "Stimmerkennung" gibt es gleich vier Möglichkeiten, die in der Praxis gut funktionieren.​



Wie Trageerkennung​ funktioniert



Ist etwa "Trageerkennung" aktiviert, entsperrt man einmalig sein Telefon und dieses bleibt dann so lange entsperrt, bis man es weglegt – egal, ob man es in der Hand hält oder in der Hosentasche trägt. Über GPS kann zudem beispielsweise die Wohnung oder das Büro als vertrauenswürdiger Ort definiert werden.

Auch wenn das Galaxy S8 oder Galaxy S8 Plus​ ​über Bluetooth mit dem Kopfhörer oder dem Auto verbunden ist, lässt sich die Sperrfunktion abschalten. Zu guter Letzt kann der Nutzer ein Stimmmuster speichern, das mit Google Assistant gekoppelt wird und das Smartphone freischaltet, sobald es dieses hört.

Samsung Pass für den biometrischen Schutz

Und last but not least lassen sich mit "Samsung Pass" die Zugänge zu Internet-Accounts biometrisch schützen.

Sind Fingerabdruck und/oder Iris-Scan im Smartphone hinterlegt, muss man bei kompatiblen Webseiten keinen Benutzernamen und kein Passwort mehr eingeben, sondern lediglich den Finger auf den Sensor legen oder kurz seine Iris scannen lassen. Dies funktioniert allerdings nur mit dem Browser "Samsung Internet", damit aber problemlos.​​



