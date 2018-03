Galaxy S8 vorbestellen: Angebote und Preise mit/ohne Vertrag

© Samsung Das Galaxy S8 in den Farben Midnight Black, Orchid Grey und Arctic Silver kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden.

Samsung hat endlich sein Flaggschiff vorgestellt - nun können Sie das Galaxy S8 vorbestellen. In Deutschland starten das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus in den Farben Midnight Black, Orchid Grey und Arctic Silver. Beide Smartphones kommen mit 64 GB internem Speicher. Falls auch Sie zu denjenigen gehören, die es gar nicht abwarten können, haben wir in diesem Artikel alle Online-Shops und Provider aufgelistet, bei denen Sie das Galaxy S8 vorbestellen können.

Samsung

Im offiziellen Samsung Online Shop​ kostet das Galaxy S8 wie erwartet 799 Euro. Bei der Vorbestellung können Sie das "Samsung Mobile Care"-Paket für 119 Euro dazu buchen. Das Paket deckt über einen Zeitraum von zwei Jahren alle Smartphone-Schäden wie Displaybruch und Wasserschaden ab. Für einen defekten Akku greift die Versicherung allerdings erst nach einem Jahr. Das Galaxy S8 Plus gibt es bei Samsung für 899 Euro. Beide Smartphones werden voraussichtlich am 18. April geliefert.

+++ Update (31.03.2017): In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass Samsung das "Samsung Mobile Care"-Paket vorübergehend kostenlos anbietet. Ursache für den Fehler war eine missverständliche Formulierung in Samsungs Online-Shop, die Samsung mittlerweile korrigiert hat. +++



Amazon

Amazon schließt sich bei der Vorbestellung des Galaxy S8 oder S8 Plus​ den Preisempfehlungen von Samsung an. Das heißt, hier gibt es das Galaxy S8 für 799 Euro und das Galaxy S8 Plus für 899 Euro. Die Smartphones sollen von Amazon bereits ab dem 20. April versandt werden.

Deutsche Telekom

Eine Möglichkeit zur Vorbestellung des Galaxy S8 haben Sie beispielsweise bei der Deutschen Telekom​. Wenn Sie dort das Galaxy S8 oder S8 Plus noch bis zum 18. April vorbestellen, bekommen Sie Ihr Smartphone bereits zwischen dem 18. und 20. April. Damit hätten Sie das Gerät noch acht Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart am 28. April in Ihren Händen. Preise für das Smartphone sind hier noch nicht verfügbar.

Lesetipp: Galaxy S8 im Hands-On-Test​

Vodafone

​Wenn Sie das Galaxy S8 bei Vodafone​ vorbestellen, ist das Smartphone ab dem 19. April lieferbar. Mit Vertrag kostet das Galaxy S8 Sie 164,89 Euro, wählen Sie das Selection Pack mit Display-Schutzfolie, Smartphonehülle und kabelloser Ladestation, zahlen Sie 209,89 Euro. Die übrigen Kosten hängen davon ab, für welchen Vodafone-Tarif Sie sich entscheiden. Das Smartphone ist bei Vodafone in allen drei verfügbaren Farbtönen erhältlich.

© Samsung Die als Galaxy-S8-Zubehör erhältliche Samsung DeX Station kostet 149,90 Euro-

1&1

Auch 1&1 bietet Vorbestellungsmöglichkeiten für Galaxy S8 und S8 Plus. Bestellen Sie bei 1&1 noch bis zum 15. April, wird das Smartphone bis zum 18. April geliefert. Das Galaxy S8 kostet hier maximal 449,99 Euro, die übrigen Kosten ergeben sich aus Ihrem gewählten 1&1-Mobilfunktarif. Entscheiden Sie sich für das Galaxy S8 Plus, zahlen Sie abhängig von Ihrem Tarif zwischen 149,99 und 599,99 Euro. Beide Smartphones gibt es in der Farbe Black Sky.

Lesetipp: Galaxy S8 ist erstes Smartphone mit Bluetooth 5

O2

​Auch O2 hat die beiden neuen Galaxy-Phones zur Vorbestellung​ im Programm. Das Galaxy S8​ gibt es bei O2 in den Farben Schwarz, Violett und Silber zusammen it dem Vertrag O2 Free M für 49,99 Euro im Monat. Für das Smartphone zahlen Sie einmalig einen Preis von einem Euro. Für das Galaxy S8 Plus​, ebenfalls in Schwarz, Violett und Silber erhältlich, zahlen Sie einmalig einen Euro und dann weiterhin monatlich einen Betrag von 54,99 Euro im Tarif O2 Free M. Als Lieferdatum hat O2 den 21. April angegeben. Damit bekommen Sie das Smartphone eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart.

Tipp: Wer sich noch ein wenig gedulden kann, spart bares Geld. Die Preis-Prognose zum Samsung-Flaggschiff zeigt, wie schnell die Galaxy S8 Preise nach dem Release sinken könnten.



