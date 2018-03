Samsung Kindermodus App: Anleitung und Feature-Überblick

© © anucha sirivisansuwan / shutterstock.com Die ​Samsung Kindermodus App​ (engl. "Kids Mode") ist kostenlos für Samsung-Geräte erhältlich.

Kinder sind von Natur aus neugierig. Auch das Smartphone oder Tablet der Eltern bildet da keine Ausnahme. Einmal nicht hingesehen, und schon sind Bilder gelöscht, Nummern gewählt oder kostenpflichtige Apps heruntergeladen. Deshalb ist es ratsam, das eigene Mobilgerät kindersicher zu machen und die Nutzungsrechte entsprechend einzuschränken.

Allerdings ist nicht jedes Smartphone oder Tablet in der Lage, verschiedene Nutzerkonten anzulegen. In diesen Fällen kann man sich der Hilfe spezieller Apps bedienen. Samsung bietet beispielsweise für seine Smartphones und Tablets einen eigens entwickelten Kindermodus an, mit dem die Kleinsten die digitale Welt sicher entdecken können.

Je nach Modell ist der Kindermodus bereits vorinstalliert oder als App entweder direkt unter dem Widget "Galaxy Essentials" oder unter "Samsung Apps" bzw. "Galaxy Apps" zu finden. Der Download geht schnell, auch die Einrichtung ist in wenigen Minuten erledigt. Ist der Kindermodus aktiviert, gelangt man nur per PIN-Eingabe zurück zur normalen Oberfläche. Der vierstellige Zahlencode ist individuell wählbar und lässt sich jederzeit ändern.



Alles unter Kontrolle

Im geschützten Verwaltungsbereich des Kindermodus haben Eltern die Möglichkeit, ein Profil für ihr Kind anzulegen und spezielle Nutzungsrechte zu vergeben. Mit wenigen Klicks lassen sich Inhalte vom Mobilgerät auswählen und freischalten. Damit geraten Fotos, Mails, Kontakte oder andere wichtige Inhalte niemals ungewollt in Kinderhände und werden auch nicht versehentlich gelöscht. Die Eltern gewähren außerdem Zugriff auf die von ihnen ausgewählten Apps.

Lesetipp: Samsung Galaxy S8 - So komfortabel sind die Sicherheitsfeatures



Da die Kleinen beim Spielen oft die Zeit vergessen, bietet der Kindermodus auch eine Zeitverwaltung, mit der sich die Nutzung genau definieren lässt. Ist die Uhr abgelaufen, wird der Bildschirm gesperrt und erfordert die Eingabe der PIN. So stellen Eltern sicher, dass ihre Kids die Geräte in einem sinnvollen Maße nutzen. Neben den genannten Funktionen bietet der Verwaltungsbereich auch eine Kontrollfunktion, mit der sich die Aktivitäten des Kindes jederzeit einsehen und überwachen lassen.



© Screenshot WEKA / connect Der Kindermodus ist ein geschützer Bereich, in dem Kinder lernen und spielen können. Eine elterliche Kontrollfunktion (Bild links) ermöglicht es, die Nutzung für das Kind einzuschränken. Verlassen werden kann der Kindermodus nur via PIN-Code, der sich individuell vergeben lässt.

Entdecken, Spielen und Lernen

Sobald der Kindermodus eingerichtet ist, lässt er sich per Fingertipp auf das entsprechende Symbol starten. Das Display verwandelt sich dann in eine farbenfrohe Spielwiese: Die vier Hauptcharaktere Crocro, Cooki, Bobby und Lisa sowie bunte Symbole sorgen für Spaß und laden zum Entdecken ein.

Es finden sich diverse Anwendungen wie beispielsweise eine Kamera, die aus aufgenommenen Bildern lustige Motive zaubert. Mit der Mal-App kann der Nachwuchs seiner Kreativität freien Lauf lassen. Eine Musik-App hält verschiedene Instrumente wie Gitarre, Trommel oder Triangel bereit und animiert damit zum Ausprobieren. Für Entzücken sorgt außerdem der Stimmen-Rekorder: Man kann seine eigene Stimme aufnehmen und im Stile eines Roboters, Vogels oder Bären verfremden lassen.

Pädagogisch sinnvolle Inhalte

Auch im Bereich interaktives Lernen finden sich jede Menge tolle Anwendungen: Rund 1000 Apps, gegliedert nach Alter, Kategorie und Lernniveau, stehen im Kids-Store zum Download bereit – darunter Apps zum Erlernen von Sprachen, altersgerechte Mathematik-Apps sowie Apps mit einer Reihe beliebter Cartoon-Figuren aus der Lego- oder Disney-Welt.

Lesetipp: Daten- und App-Sicherheit bei Samsung



Alle Anwendungen lassen sich über den Verwaltungsbereich im Kids-Store herunterladen, wofür freilich der PIN-Code erforderlich ist – schließlich sollen die Eltern ja wissen, was vor sich geht. Für Kinder bis sechs Jahre eignet sich beispielsweise die "Hopster Lern App", die unter anderem eigens von Pädagogen entwickelte Lernspiele bietet. Kids im Vorschulalter entdecken damit etwa Zahlen, suchen Buchstaben oder erkennen Geräusche.





