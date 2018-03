Smart Switch: Das kann Samsungs Smartphone-Tool

© Samsung Samsung Smart Switch erleichtert die Kommunikation zwischen mobilen Geräten.

Es gibt ein paar Dinge, die kann Android von Haus aus nicht so gut. Dazu gehört zum Beispiel der Umzug von Daten vom alten auf ein neues Handy. Samsung stellt dafür die Software Smart Switch zur Verfügung. Diese können Sie kostenlos bei Samsung herunterladen. Tipp: Am besten schalten Sie den Mobilfunkempfang Ihres alten Handys vor der Übertragung der Daten aus, beziehungsweise legen die SIM-Karte schon in das neue Handy ein. So stellen Sie sicher, dass während der Übertragung keine SMS mehr eingehen, die dann möglicherweise verloren gehen.

Daten von einem Android-Handy übertragen

Eine der wichtigsten Funktionen von Smart Switch ist die Übertragung von Daten beim Wechsel des Handys. Handelt es sich beim alten um ein Android-Handy mit einer Betriebssystemversion ab 4.0, dann lassen sich die folgenden Daten übernehmen:

App-Listen

Browser-Bookmarks

Dokumente

Einstellungen

Fotos und Videos

Hintergrundbilder

Kalendereinträge

Kontakte

Memos

Musik

Telefonprotokolle

SMS

Sprachnachrichten

WLAN-Passwörter

Die Datenübernahme erfordert, dass Sie die App sowohl auf dem alten als auch auf dem neuen Handy installieren. Auf vielen neueren Samsung Smartphones ist Smart Switch schon vorinstalliert.



© Samsung Smart Switch kann auf dem Samsung-Handy gespeicherte Daten auf Ihren PC oder Mac sichern. Auch eine Funktion für Android-Updates gehört zur Software.

Daten von einem iPhone übertragen

Smart Switch kann auch Daten von iOS-Geräten übertragen, was vor allem für ehemalige iPhone-Nutzer hilfreich ist. Dazu hat Samsung Smart Switch auch für iPhones entwickelt und in Apples App-Store zum Download bereit gestellt.

Bei der Übertragung von iPhone-Daten kennt Smart Switch zwei Vorgehensweisen:

Bedient sich Smart Switch ausschließlich eines iCloud-Backups, dann kann es App-Listen, Browser-Bookmarks, Termine, Adressen, Notizen und Telefonprotokolle übertragen. Das ist ein bisschen mager.

Verbinden Sie iPhone und Samsung-Handy miteinander, dann kann Smart Switch zusätzlich auch Dokumente, Fotos und Videos, Musik, SMS, Sprachnachrichten und WLAN-Passwörter übernehmen. Nur Notizen bleiben außen vor. Für die Verbindung benötigen Sie das USB-Kabel Ihres iPhones sowie ein OTG-Kabel für das Samsung, das Sie für ein paar Euro im Fachhandel erhalten.

Smart Switch oder Kies?

Geht es nach Samsungs Kies-Website, dann ist Smart Switch der Nachfolger der weit verbreiteten Software Kies. Demnach fällt auch die Entscheidung leicht:

Kies unterstützt Samsung Handys mit einer Android-Version bis einschließlich 4.2.2.

Smart Switch ist für Samsung Handys ab Android-Version 4.3 gedacht.

Tipp: Welche Android-Version auf Ihrem Handy läuft, erfahren Sie in den Einstellungen und dort in den Infos über das Gerät. Ganz so leicht, wie Samsung sie darstellt, ist die Wahl aber nicht. Kies beherrscht nämlich einige zusätzliche Tricks, insbesondere die Synchronisation von auf dem Handy gespeicherten Daten mit Outlook ohne Umweg über die Cloud. Dafür benötigen Sie nun eine zusätzliche Software, zum Beispiel MyPhoneExplorer.

