Im Menü "Dateiformate" interessiert vor allem der letzte Punkt; und auch der nur, wenn Sie aus Ihren Aufnahmen direkt MP3s errechnen lassen wollen. Audacity verwendet dazu den anerkannt hervorragenden LAME-Encoder, der aber aus rechtlichen Gründen nicht fester Teil des Programms sein darf.

Sie müssen Ihn also selbst hinzufügen. Die Schaltfläche "Download free copy of LAME" führt direkt zu einer Webseite mit dem passenden Link und Instruktionen, was mit dem Download zu passieren hat. Keine Angst, es ist denkbar einfach: Datei speichern und Audacity den Speicherort mitteilen, das war's.Die weiteren Menüseiten enthalten Feineinstellungen, etwa über die Funktionen von Maus und Tastatur, die Sie normalerweise in der Werkseinstellung belassen können.

