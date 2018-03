Geben Sie in diesem Fenster Infos zu Interpret, Albumtitel und so weiter ein. Die Angaben werden für alle Titel übernommen - leider auch da, wo sie nicht stimmen. Das ist der einzige kleine Haken an den Nonstop-Überspielungen: Sie müssen die ID3-Tags ab dem zweiten Album in Folge manuell richten, sonst hat die Abspielsoftware später Mühe, Ihre Dateien zu sortieren. Player-Programme wie iTunes oder Winamp können ID3-Tags bearbeiten und sogar Plattencover einfügen.

Nehmen wir einmal an, Sie haben aus vier LPs einen Berg MP3s erzeugt. Dann lassen Sie den PC zunächst den Ordner, in dem diese liegen, nach Erstellungsdatum/Uhrzeit sortieren. Nun steht übereinander, was zusammengehört.

Markieren Sie jetzt alle Titel des ersten Albums und ziehen Sie die Dateien in Ihr iTunes-Fenster. Warten Sie, bis die Titel kopiert sind und lassen Sie iTunes nach "hinzugefügt" sortieren; so stehen neue Einträge ganz oben. Gewünschte Titel markieren, "Ablage/Informationen" wählen, Album-Infos korrigieren, ein Coverbild in das dafür vorgesehene Fenster ziehen und "OK" klicken, fertig. Mit den folgenden Alben verfahren Sie genauso.

Es ist natürlich nicht garantiert, dass auf Anhieb immer alles wie beschrieben funktioniert. Wir haben es schließlich mit Computern zu tun. Bei fast allen Problemen hilft ruhiges Überlegen, das Audacity-Supportforum und notfalls ein Wundermittel namens Google - es gibt kein Problem, das nicht schon mindestens 100 Leute irgendwo diskutiert hätten.

Und wie in allen HiFi-Fragen können Sie sich auch hier auf die Unterstützung der AUDIO-Redaktion verlassen: redaktion@audio.de freut sich auf Ihre E-Mails.

