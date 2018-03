© Microsoft Windows Phone 8 Einstellungen

Sie haben sich ein Smartphone mit Microsofts Bedienoberfläche Windows Phone 8 zugelegt? Dann geht es zunächst einmal darum, die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen. Durch grundlegende Settings führt ein Einrichtungsassistent, damit haben Sie Ihr Windows Phone allerdings noch nicht wirklich ihren Ansprüchen angepasst.

Im Einstellungsmenü finden Sie noch viele weitere Optionen, die das Windows Phone erst zu Ihrem persönlichen Smartphone machen. Entsprechend unübersichtlich ist das Einstellungsmenü mittlerweile geworden. Wir zeigen Ihnen die Stellen, wo

Marktübersicht Alle Handys mit Windows Phone 8 im Vergleich

Die folgenden Einstellungen gelten praktisch für alle Smartphones, die mit Windows Phone 8 arbeiten. Sie können damit also beispielsweise die Nokia-Modelle Lumia 920, 820 oder 620 oder die HTC Windows Phones 8X und 8S oder das Samsung Ativ S einrichten. Wir haben das Prozedere mit einem Lumia 820 durchgespielt.

Die Microsoft-Plattform: Windows Phone 8 im Überblick

Im Einzelnen erklären wir in der folgenden Galerie die Konfiguration von Datenverbindungen, sei es per WLAN oder per Mobilfunknetz, die Einstellungen für Klingeltöne und sonstige Benachrichtigungen, wichtige Sicherheitseinstellungen wie etwa die Displaysperre.

Windows Phone 8 Galerie: Windows Phone einrichten Wir zeigen, wie Sie Ihr Windows Phone einrichten.

