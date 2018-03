Schritt für Schritt: Die wichtigsten Einstellungen fürs Galaxy S4

© Samsung Samsung Galaxy S4

Sie haben sich ein Samsung Galaxy S4 zugelegt? Dann können wir nur gratulieren. In unseren aufwändigen Tests hat sich das Samsung-Flaggschiff als das aktuell beste Smartphone erwiesen. Insbesondere die Ausstattung hat es in sich und macht das Galaxy S4 zu einem der am flexibelsten einsetzbaren Handys.

Alle Infos zum Samsung Galaxy S4

Hinzu kommt eine ausgefuchste Bedienoberfläche aus Android 4.2.2 und Samsung eigenem Touchwiz-UI, die zahllose Möglichkeiten bietet, das Galaxy S4 den eigenen Wünschen und Vorstellungen anzupassen. Kleiner Haken an der Sache: Durch die vielen Möglichkeiten ist das Einstellungsmenü sehr weitläufig geraten und nicht jeder Bedientricks ist selbsterklärend.

Samsung Galaxy S4 im Test

Darum zeigen wir Ihnen hier in loser Folge, wie Sie Ihr S4 einrichten und auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Schritt für Schritt: So richten Sie die Displaysperre ein

Wir beginnen hier mit der Einrichtung des Displaysperre. Das ist letztlich die Funktion, die Sie zweifellos am häufigsten verwenden, nämlich jedes mal dann, wenn Sie das S4 in die Hand nehmen. In der folgenden Galerie zeigen wir Ihnen, wie Sie diese einrichten.

Bildergalerie Galerie Schritt für Schritt Galaxy S4: Bildschirmsperre einrichten Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Bildschirmsperre einrichten.

