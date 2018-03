Schritt für Schritt: Die wichtigsten Einstellungen fürs HTC One

HTC hat beim One die Bedienoberfläche Sense radikal umgestaltet. Wir zeigen, wie Sie das HTC One den eigenen Bedürfnissen anpassen.

Ratgeber: HTC One einrichten

© HTC HTC One

HTC hat mit dem One seine Sense-Oberfläche neu gestaltet. So findet sich auf dem One ein zentraler Startbildschirm, der mit vordefinierten Infoquellen von der dpa bis zu Uefa.com zum Leben erweckt wird und Sie mit neuesten Infos auf dem Laufenden hält. Blinkfeed nennt HTC dieses optimal aufs Display angepasste Widget.

HTC One im Test

Zudem finden sich praktische Neuerungen wie eine praktische Leiste mit Optionen oder der Suche, die nur eingeblendet wird, wenn Sie sie auch brauchen und ansonsten keine wertvolle Displayfläche in Beschlag nimmt.

Das ist zu Beginn etwas ungewohnt und manches ist auch bisschen versteckt. Wir zeigen in der folgenden Galerie, wie Sie das HTC One schnell einrichten, das Menü organisieren und ihren Vorstellungen anpassen und die Startbildschirm frei gestalten. Auch die Einstellungen für das Display, die Klingeltöne und sonstige Signalisierungen oder die Auswahl des Hintergrundbildes erklären wir im Folgenden.

Wir zeigen, wie Sie das HTC einrichten.

