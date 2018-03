Seagate Wireless mit Firmware tunen

Die Festplatte Seagate Wireless Plus ist dank integriertem WLAN die ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets. Mit der alternativen Firmware HackGFS&W+ holen Sie mehr Features aus dem Gerät heraus. Wir zeigen, wie's geht.

Ein sattes Terabyte Speicher, die Sie dank WLAN auch unterwegs auf Smartphones und Tablets nutzen können - das bietet Seagate mit der Wireless Plus für rund 160 Euro an.

Zwar gibt es auch noch zahlreiche andere Festplatten mit WLAN, doch die Seagate hat einen besonderen Vorteil: Sie lässt sich durch die alternative Firmware HackGFS&W+ um zusätzliche Funktionen erweitern:

Auf mit HackGFS&W+ modifizierte Seagates können Sie per SSH, Samba, WebDAV, FTP und DLNA zugreifen - da bleibt kein Gerät mehr außen vor.

können Sie per SSH, Samba, WebDAV, FTP und DLNA zugreifen - da bleibt kein Gerät mehr außen vor. Außerdem im Programm: Eine deutlich schlankere Web-Oberfläche, die Synchronisation mit einem ausgewählten Dropbox-Ordner, ein iTunes-Server und ein Eyefi-Server, auf den Sie Fotos von der Digitalkamera drahtlos übertragen können.

Obendrein bietet HackGFS&W+ mehr Einstellungsmöglichkeiten, arbeitet flotter und stabiler als das Original.

Allerdings funktionieren die von Seagate bereitgestellten Gratis-Apps damit nicht. Sie können aber aus dem App Store Ihres Geräts beliebige andere Apps ziehen, die über einen der oben genannten Dienste Songs und Videos abspielen können.

Die englischsprachige Firmware kostet 35 US-Dollar und wird laufend weiterentwickelt. Die Daten auf der Platte bleiben erhalten, ein Backup sollten Sie trotzdem anfertigen. Die Installation lässt sich rückgängig machen. Die Eyefi-Synchronisation erfordert eine SD-Card von Eyefi​.

In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie HackGFS&W+ in Version 3 auf eine Seagate Wireless Plus aufspielen.

Bildergalerie Galerie WLAN Galerie: Seagate Wireless hacken Mit einer alternativen Firmware aus dem Netz holen Sie mehr Features aus der WLAN-Festplatte Seagate Wireless Plus heraus.

