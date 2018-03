Sechs aktuelle iPhone-Navis im Test

© Archiv

Inzwischen haben die Anbieter ihre iPhone-Navis per Update um zahlreiche neue Funktionen erweitert. So schafft es Tomtom mit Version 1.8 erstmals, am Klassenprimus Navigon Mobile Navigator vorbei zu ziehen und sich an die Spitze der Bestenliste zu setzen. Sygic hat seine App von "Aura" in "GPS Navigation" umbenannt und empfiehlt sich damit nicht mehr nur Grafikfans, die an einer faszinierenden Routendarstellung Gefallen finden, sondern auch denjenigen, die tagtäglich navigieren wollen. Der CoPilot von ALK und die Bosch Navigation wurden ebenfalls stark verbessert. Hier sind die aktuellsten Navi-Versionen für das iPhone im Test:

Und hier geht es direkt zu den Tests:

Platz 1: Tomtom Version 1.8 - 448 Punkte

Platz 2: ALK Copilot Live Premium - 444 Punkte

Platz 2: Sygic GPS Navigation - 444 Punkte

Platz 3: Bosch Navigation - 441 Punkte

Platz 4: iGo Primo - 435 Punkte

Platz 5: Dynavix GPS Navigation - 381 Punkte

