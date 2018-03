Seniorenhandys im Überblick

© connect Senioren-Handys

Wer erst mal die 50 hinter sich hat, spielt als Zielgruppe für die Handyhersteller keine Rolle mehr. So will es zumindest scheinen, wenn man aktuelle Handys in die Hand nimmt: Winzige Tasten, kleine Displayschriften und Menüs, verzweigt wie eine Trauerweide. Hinzu kommt eine Funktionsfülle, die komplett an den Erwartungen all derer vorbeigeht, die einfach ein mobiles Telefon suchen.

Doch es gibt auch Lichtblicke: Zwar halten sich die etablierten Hersteller vornehm zurück, dafür zeigen sich kleinere Handyschmieden umso umtriebiger. Amplicom, Doro, Emporia oder Hagenuk bieten mittlerweile eine große Auswahl an Seniorehandys an. Und da endlich auch die Netzbetreiber Seniorenhandys im Programm haben, sind die Geräte einfacher zu bekommen.

In der Galerie unten stellen wir Ihnen die wichtigsten Handys vor, mit denen auch ältere Nutzer zurecht kommen.

Bildergalerie Galerie Marktübersicht Senioren-Handys im Überblick Wer ein einfach zu bedienendes Handy sucht, findet mittlerweile eine große Auswahl. connect stellt die die wichtigsten seniorentauglichen Handys vor.

