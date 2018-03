© Archiv

Jede der fünf CDs soll musikalische Highlights aus einer Dekade bringen. Die erste Folge startet mit den 60ern, im Zweimonats-Abstand folgen die Ausgaben mit den 70ern, den 80ern, den 90ern des letzten sowie - dann in AUDIO 1/2009 - mit dem ersten Jahrzehnt des aktuellen Jahrhunderts. So erhalten die AUDIO-Leser ein Kompendium über ein halbes Jahrhundert konservierter Musik und ihrer Aufnahmetechnik.

Hoher Anspruch

Der Anspruch an beides ist hoch, aber nicht größenwahnsinnig. Die Redaktion maßt sich nicht an, auf einer CD die "beste" Musik einer Dekade zusammenzutragen. Auch "repräsentativ" können und wollen die Tonträger nicht sein. Sicher stehen zum Beispiel die Beatles oder die Rolling Stones für die Popmusik der Sixties ganz vorn. Nur würde eher der Papst die Priesterehe freigeben als deren Management einen Titel.

Dennoch kann AUDIO auch den Pop-Fans zwei bedeutsame und noch nicht tausendfach abgenudelte Songs der 60er bieten. So steht "Time Of The Season" der Zombies für die gekonnte Verschmelzung psychedelischer Sounds mit der weicheren Beat-Variante. Das 1961 gegründete Briten-Quintett mit dem bescheuerten Namen hatte mit Keyboarder Rod Argent und Sänger Colin Blunstone zwei außergewöhnlich begabte Musiker in ihren Reihen. Und illustre Kollegen wie Lennon/McCartney, Pete Townshend und Jimi Hendrix zählten zu ihren Fans. Als die Zombies am 27. Dezember 1967 im Raum 53 der Abbey Road Studios den Stereo-Mix von "Time ..." produzierten, war der Band-Split längst beschlossene Sache.

Klassik-Klassiker

Die "Great Music"-Beiträge aus der Klassik schrieben Musikgeschichte schon mit dem Tag ihres Erscheinens. Der ungarisch-amerikanische Dirigent George Szell setzt mit seiner glasklaren, bis ins Letzte feingezeichneten und durchhörbaren Interpretation der berühmten "Pastoralen" Sinfonie Nr. 6 von Beethoven noch heute Maßstäbe. Nebenbei wurde die LP seinerzeit schnell zur Referenzaufnahme der HiFi-Enthusiasten. Gleiches gilt für die mit unfassbarer Dynamik aufgezeichnete erste Stereo-Produktion von Gustav Mahlers Erster unter Bruno Walter. Der ebenfalls in die USA emigrierte deutsche Dirigent war in jungen Jahren Mahlers Assistent - was der Einspielung zusätzlich zeitlose Autorität verleiht.

"Ich bin Mahler", pflegte der amerikanische Vollblutmusiker Leonard Bernstein noch draufzusetzen - sein erster Zyklus aller Mahler-Sinfonien beeindruckt bis heute durch die permanente Hochspannung, die emotionale Glut. Der tosende Schlusssatz der Siebten gerät so zu einem flammenden Plädoyer für dieses oft unterschätzte Werk. Ein ganz anderer Eigen-Willen regierte, wenn der kanadische Ausnahmepianist Glenn Gould Bach spielte. Er genoss zu Lebzeiten schon Popstar-Status. Hier ist ein Ausschnitt (der Nachlassverwalter Glenn Gould Estate gab nur ausgeblendete Abschnitte frei) seiner letzten Aufnahme mit Orchester zu hören. Knorrig der Klang des speziell präparierten Flügels, kristallin die Durchzeichnung komplizierter Kontrapunkte. Doch Gould "konnte" nicht nur Bach. Auch die hochvirtuose Klaviertranskription von Beethovens Fünfter durch Franz Liszt bewältigte er als Erster für die Schallplatte.

Die Virtuosität von Jascha Heifetz ist auf vielen Referenzaufnahmen dokumentiert. Wie tonschön der Geiger noch im hohen Alter spielte, belegt das traumhafte Adagio aus Bruchs g-moll-Konzert. Und was die blutjunge Sopranistin Montserrat Caballe aus leisen Verdi-Weisen macht, ist schlicht zum Niederknien - wenn die Anlage den Nuancen folgen kann. Auf der aktuellen Ausgabe von AUDIO ist die CD "Great Music 1"zu finden. Damit Sie das kostbare Heft nicht zerschneiden müssen, können Sie sich hier das Cover downloadem.

