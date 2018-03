© Screenshot

Wer sich mit seinem Musikvideo von der Masse abheben und es ins Gespräch oder auf soziale Webseiten schaffen will, muss schon etwas mehr in die Waagschale werfen als nur einen guten Song. Die nachfolgenden zehn Künstler wissen, wie das am leichtesten geht: Mit viel nackter Haut.

Jessica Simpson - These Boots Are Made for Walkin' Quelle: jessicasimpsonVEVO 4:10 min

Jessica Simpson bedient mit dem Sinatra-Cover "These Boots Are Made For Walking" eine der gängigsten Männerfantasien: Ein Mädel mit perfektem Körper kommt zufällig im Bikini vorbei und hat nichts Besseres zu tun, als ein Auto zu waschen. Nicht sehr realistisch? Aber sexy!

Corenell - Keep on jumping.mp4 Quelle: Thomas Bula 2:46 min

Das Video von Corenell zu "Keep On Jumping" spielt in der gleichen Liga. Was gäbe es Attraktiveres als lediglich in Unterwäsche gekleidete Damen, die sich auf dem Fußballplatz beim Kampf um den Ball im Schlamm wälzen? Wer mitgezählt hat, sieht: Hier werden gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Robyn "Indestructible"

Im Video zu Robyns "Indestructible" schauen wir verschiedenen Pärchen beim Sex zu. Nicht mehr und nicht weniger. Ach doch: Da ist noch das Kleid aus Schläuchen. Aber sehen Sie am besten selbst ...

The White Stripes | I Just Don't Know What To Do With Myself (Official Video) Quelle: Sam Muir 2:54 min

"I Don't Know What To Do With Myself" würde sicher so mancher von sich behaupten, der den Auftrag bekäme, sich für ein Musikvideo drei Minuten lang auf erotische Weise mit einem Quader und einer Poledance-Stange zu beschäftigen. Die Dame im Video der White Stripes hat da deutlich mehr Ideen.

Rihanna "Umbrella"



Rihanna beweist im Video zu "Umbrella", dass sie mit geradezu matrixgleichen Verbiegungen ihres Körper Wassermassen geschickt ausweichen kann. Zudem ist Madame in der Lage, mit einem profanen Gegenstand wie einem Regenschirm einen überaus ansprechenden Auftritt hinzulegen. Und der Silberüberzug, den sie in der Mitte des Videos als einziges am Körper trägt, macht sogar Shirley Eaton in "Goldfinger" Konkurrenz.

Christina Aguilera - Not Myself Tonight (Official Unedited)_dvd.mpg Quelle: Fran Braga 3:07 min

Wow, was die Outfits in "Not Myself Tonight" angeht, muss man Christina Aguilera offen zugestehen, dass eines heißer ist als das andere. Zudem gibt es im Video der New Yorkerin Bondage, eine Girl-on-Girl-Nummer und eine Reihe außerordentlich gut gebauter Tänzer im Regen. Die Frau denkt einfach an alles!

Madonna "Justify My Love"

Man muss schon Madonna heißen, um im Monroe-Look über einen Hotelflur gehen zu können und eine enorme Erotik zu versprühen, wenn man grundlos an der Wand in Wallung gerät. Den auftauchenden jungen Mann weiß sie dann auch gleich für ihre Zwecke einzusetzen, ganz madonnatypisch nicht ohne reichlich sakrale Symbolik rund um das verwerfliche Treiben.

