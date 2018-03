© Archiv 16 Shopping-Apps für Smartphones

Smartphones ohne Apps - das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die kleinen Software-Anwendungen machen aus den Taschencomputern die vielbeschworene eierlegende Wollmilchsau und verwandeln das Mobiltelefon in einen Messenger und einen Sportstracker, in ein Newsportal und ein Musikstudio, in einen E-Book-Reader, eine Spielkonsole, ein Wörterbuch, einen Reisebegleiter oder einen ... denken Sie sich was aus! Sie finden für beinahe jeden Bedarf eine passende App.

Fallbeispiel eins: Sie möchten sich einen neuen Toaster zulegen und gehen dafür in den Fachhandel. Wenn Sie Ihr Smartphone vorab mit den richtigen Apps ausstatten, können Sie dank Rabattaktionen und Schnäppchenchecks bares Geld sparen. Einfach den Barcode des Produktes mit der Handykamera abscannen, schon listen entsprechende Apps jede Menge Angebote - und Sie sehen gleich, ob der Preis vor Ort wirklich heiß ist.

Fallbeispiel zwei: Sie entspannen auf der Couch und bekommen Heißhunger auf Pizza - mit der passenden App können Sie einen Lieferservice aufrufen, Ihren Lieblingsbelag auswählen und einfach auf Knopfdruck die Bestellung aufgeben. Das wollen Sie auch? Wir zeigen 16 Applikationen, mit denen Sie bequem von zu Hause oder von unterwegs aus mit dem Smartphone shoppen können:

16 Shopping-Apps für Smartphones

