© Telekom Cloud-Computing: Sicherheit geht vor

Cloud-Computing für Alle

Tipps & Tricks zum Start

Das E-Mail Center der Telekom

Endgeräte, Apps und Tarife

Tariftipps für mobile Cloud-Nutzer

Smartphone weg - die Cloud hilft

Entertainment aus der Wolke

Mediencenter als Entertainer

Ein Himmel voller Daten

Cloud-Dienste made in Germany

Anzeige

Aktiver Teil einer digital vernetzten Welt sein und die Privatsphäre wahren: Damit dieser Spagat gelingen kann, sollte sich jeder überlegen, welche Daten er anderen anvertrauen möchte. Das ist nicht nur im eigenen Interesse: Wer Adressen online speichert, sollte sich auch der Verantwortung für die Kontaktdaten der Freunde bewusst sein.

Letzte Sicherheit im Datenschutz gibt's nicht, wohl aber echte Chancen, Risiken auszuschalten. Dazu zählt die Wahl eines vertrauenswürdigen Cloud-Partners, der sich strengen Datenschutzbestimmungen verpflichtet. Die Telekom sichert zu, dass die Dateien ihrer privaten Cloud-User in 30 TÜV-zertifizierten, deutschen Rechenzentren vorgehalten werden. Die redundante Datenhaltung auf gespiegelten Festplattensystemen und an verteilten Standorten beugt Datenverlust vor. Geprüfte IT-Sicherheitssysteme schützen vor Hackerangriffen, Viren und Trojanern. Klassische Risiken minimiert die Telekom mit Zäunen, Alarmanlagen, aber auch mit Überwachungspersonal. Die Datenübertragung im Internet erfolgt über die eigene Infrastruktur mit 128-Bit-SSL-Verschlüsselung.

Sicherheit beim Zugang

Beim Festlegen des Zugangspassworts signalisiert die Telekom mit einem grünen Balken, wann die gewählte Zeichenkette sicher genug ist. Klar, dass man die Log-in-Daten nicht leichtfertig weitergibt. Innerhalb der Rechenzentren erfolgt die Speicherung unverschlüsselt.

© Telekom Telekom Cloud: Die Daten werden in 30 TÜV-zertifizierten, deutschen Rechenzentren vorgehalten.

Wer sensible Dokumente hochladen möchte, kann mit etwas Mehraufwand und oft auch Komforteinbußen im Zugriff Kryptostandards wie AES-256 anwenden und selbst sensible Dokumente für Dritte unleserlich im Online-Speicher ablegen. Wer auf Nummer sicher geht, achtet darauf, dass die zum Dechiffrieren benötigten Informationen unter eigener Kontrolle bleiben. Schlüsseldateien und Passwörter sollten daher den Speicher vor Ort nicht verlassen.

Sicherheit bei der Speicherung

Für die Speicherung schützenswerter Informationen im Mediencenter gibt's praktikable Lösungen: Beispielsweise können Nutzer von Packprogrammen wie 7-Zip die Ordner mit einem Passwort absichern und verschlüsselt hochladen. Die für Privatanwender kostenlose, aber eingeschränkt nutzbare PC-Software Boxcryptor 2.0 verschlüsselt nach der Einrichtung alle Dateien eines Mediencenter-Verzeichnisses automatisch und bindet diesen Ordner zugleich als virtuelles Laufwerk am Computer ein.

Durch die automatische Dechiffrierung über die lokal gespeicherte Schlüsseldatei kann der Nutzer Dateien am Desktop ungehindert öffnen und bearbeiten. Dennoch landet jede Datei, die am PC in das virtuelle Laufwerk kopiert wird, über den Abgleich der Mediencenter-Software automatisch verschlüsselt in der Cloud. Für iOS und Android gibt's kostenlose Boxcryptor-Apps, die den Zugriff auf verschlüsselte Dateien via Smartphone erlauben. Wichtige Cloud-Daten sollten zusätzlich auf einem sicher verwahrten Wechselspeicher unverschlüsselt vorhanden sein.

Anzeige

Mehr zum Thema Deutsche Bahn Kostenlos Surfen per WLAN an 105 Bahnhöfen Die Deutsche Bahn erlaubt ab sofort die kostenlose Nutzung ihrer WLAN-Netze an 105 deutschen Bahnhöfen. Das Gratis-Surfen ist auf 30 Minuten begrenzt.

Ärger mit Telefon-Hotlines Kabarettist Andy Sauerwein veräppelt Hotlines Haben Sie sich schon geärgert, weil Sie stundenlang in der Warteschleife ihres Telefon- und Internetanbieters festhingen? Gegen Hotline-Frust hilft… Verschlüsselungs-App Vodafone Secure Call: Kanzler-Phone für alle Vodafone wird in Kooperation mit Secusmart eine Verschlüsselungs-App namens Vodafone Secure Call anbieten.

Apple, Google, Microsoft und Co. Einigung auf Anti-Diebstahl-Tool für Smartphones Apple, Google, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft, Nokia und Samsung haben sich zusammengeschlossen und eine "Freiwillige Selbstverpflichtung gegen… Blackberry Link Bug BSI warnt vor Sicherheitslücke im Blackberry Link In der Synchronisationssoftware Blackberry Link ist eine kritische Sicherheitslücke, die PC und Macs bedroht. Ein Update steht bereit. Das BSI rät zur…