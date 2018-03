Sicherheit im vernetzten Auto "Das Auto der Zukunft erfordert ein Umdenken"

© welcomia / shutterstock.com Ein modernes Auto bietet Angreifern zahlreiche Einfallstore. Sind sie nicht ausreichend geschützt, können sie von der Spionage bis zur direkten Übernahme des gesamten Fahrzeugs oder einzelner Komponenten genutzt werden.

Das mit Smartphone und Internet bestens vernetzte Auto ist ein Traum. Doch wenn Sicherheitslücken Kriminelle einladen, kann der schnell zum Albtraum werden. Denn eins ist klar: Jede Form digitaler Kommunikation birgt Risiken, und kaum ein technisches Objekt bietet so viele Schnittstellen zur Außenwelt wie ein modernes Auto. Da wäre zunächst die obligatorische OBD-II-Schnittstelle, die in erster Linie der (On-Board-)Diagnose und dem Service in den Werkstätten dient und dazu per CAN-Bus (Controller Area Network) oder LAN auf sehr viele Komponenten des Autos zugreift.

Ebenfalls an diesen Schnittstellen hängt das Multimedia-System, das in der Regel Kontakt zu USB, SD-Card und CD zur Verfügung stellt. Über Mobilfunknetze haben Hersteller (OEM-Backbone) und Werkstatt Zugriff auf Fahrzeugdaten. Mobilfunk stellt gegebenenfalls als weitere Schnittstelle ein WLAN als Hotspot zur Verfügung. Bluetooth zur Smartphone-Kopplung (Freisprecheinrichtung) gibt es natürlich auch, und schließlich ermöglicht eine App des Kfz-Herstellers den persönlichen Zugriff auf Daten und Funktionen des Fahrzeugs.

Alle Schnittstellen sind gefährdet und alle kommunizieren miteinander über CAN und LAN. Da darüber auch Brems-, Lenkungs-, Motor- und Fahrwerksabstimmungen vorgenommen werden können, um das Auto etwa von Komfort auf sportlich zu schalten, ist leicht absehbar, wie gefährlich ein Eindringen in das Innerste der Autosteuerung ist.

Kategorien der Sicherheit

Um mögliche Schwachstellen aufzudecken, hat P3 communications fünf Felder identifiziert, in denen die Sicherheit kompromittiert sein kann (siehe unten). Für diese lassen sich eine Reihe von sogenannten Angriffsvektoren definieren, mit denen einschlägig bekannte Sicherheitslücken angegangen werden können. So lassen sich über den kurzfristigen Zugriff auf ein nicht ordentlich gesichertes Smartphone die Zugangsdaten der Kfz-App erlangen, mit der der Angreifer selbst per App auf seinem Smartphone die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug gewinnt.

Mit den skizzierten und etwa 250 weiteren, auf die fünf Felder verteilten Angriffsvektoren geht P3 communications jeder denkbaren Schwäche etwa im Passwortschutz, in der Verschlüsselung und in der Zertifikatskontrolle auf den Grund und bewertet diese in ihrer Relevanz. Dabei geht es den Testern nicht darum, wirklich die Herrschaft über Fahrzeugfunktionen zu erlangen, sondern darum, die Wege zur Kontrollübernahme bestmöglich zu evaluieren.

So kann am Ende des Benchmarks beurteilt werden, wie sicher ein Auto im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, aber auch zu Vorgängermodellen ist. Auch Bereiche, die einer dringenden Nachbesserung bedürfen, lassen sich über den Benchmark leicht identifizieren.

Sicherheitsfelder für die P3-Bewertung

Physische Sicherheit

Erreichbarkeit: Car BUS System (CAN)

Handhabung sensibler Daten: Zugang zu lokalen Medien; Smartphone-App

Betriebssicherheit

Absicherung von Systemdiensten: Dienste mit Wi-Fi und Bluetooth; Zertifikats- Management der Smartphone-App

Verletzbarkeit: verfügbare Dienste; Web-Interface

Kommunikationssicherheit

Ferngesteuerter Zugriff: Auto; Backend; V2V-Kommunikation

Verschlüsselung: Kommunikation; Protokolle

Kryptografie

Verschlüsselung: Wi-Fi; Bluetooth; Smartphone-App; Backend

Zugangskontrolle

Zugangs- & Autorisierungs-Sicherheit: Web-Interface; Smartphone-App

Passwort-Sicherheit: Wi-Fi; Bluetooth

