Zum Test wurde ein Telekom-DSL-Anschluss zugrunde gelegt, da diese Anschlüsse bundesweit verfügbar sind. Auch wurden Ausfälle am DSL-Anschluss aus dem Sipgate-Ergebnis herausgerechnet.

© connect Kein Prio 1 für Sprachdaten: Bei Sipgate ist die Sprachlaufzeit, insbesondere bei gleichzeitigem Datenverkehr, sehr hoch.

Das erwähnte Plus an Anschlussfreiheit hat aber auch Nachteile: Denn während die anderen Carrier beispielsweise mit VLANTagging die Sprachdaten im DSL- und Kernnetz priorisieren und auch VoIP-Router und Netz genau aufeinander abstimmen können, hat Sipgate wenig Möglichkeiten zu optimieren. Das wird schon beim ersten Blick auf die Messwertetabelle deutlich: Mit 3,48 Sekunden dauert der Rufaufbau bei Sipgate-Verbindungen ohne Last rund eine Sekunde länger als bei vielen Konkurrenten.

Immerhin: Mit gleichzeitigem Datenverkehr nimmt die Rufaufbauzeit nicht wesentlich zu. So richtig macht sich die mangelnde Möglichkeit der Einflussnahme aufs Datennetz bei den Paketlaufzeiten bemerkbar: Bei keinem anderen Testkandidaten waren die Sprachpakete so lange unterwegs wie bei Sipgate - was eindeutig der mangelnden Priorisierung geschuldet ist.

Richtig dramatisch wird das, wenn gleichzeitig Datentransfer auf dem Anschluss läuft: Hier waren sogar über 50 Prozent der Pakete länger als die als absolute Qualitätsgrenze geltenden 150 Millisekunden unterwegs. Echos und abgehackte Gesprächsfetzen können hier die Folge sein.

Die reine Klangqualität und auch die Zahl der Gesprächsabbrüche bewegen sich hingegen auf Top-Niveau.

Fazit

Wer Sipgate unterwegs oder auch zu Hause als Übergangs- oder Zweitanschluss nutzt, macht nichts falsch, zumal Sipgate günstige Preise und mit Fax-, SMS sowie Voicemailservice ein umfangreiches Produkt im Angebot hat. Trotzdem: Mit einem vollwertigen NGN-Anschluss kann Sipgate bei vielen Qualitätskriterien nicht mithalten.

