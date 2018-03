Skype Anleitung: Erste Schritte und Tipps für Einsteiger

© Skype Skype: Via App kann der Messenger auch am Smartphone und Tablet genutzt werden.

Mit der Skype App für Android, iPhone und Windows Phone können Sie am Smartphone mit Ihren Skype-Kontakten kommunizieren. Chats, Videoanrufe und Telefonate sind so kein Problem. In unserer Anleitung für Einsteiger zeigen wir in vier leichten Schritten, wie die Skype App funktioniert.

1. App installieren und einrichten

Um Skype auf Ihrem Android- oder iPhone zu nutzen, müssen Sie zunächst die dazugehörige App installieren. Starten Sie also den entsprechenden Play- oder App-Store und suchen Sie nach "Skype". Laden Sie die App durch Tippen auf "Installieren" herunter, und öffnen Sie sie anschließend.

Sie können sich dann über ein bestehendes Skype-Konto anmelden oder ein neues Konto einrichten. Wählen Sie für Letzteres Ihren Skype-Benutzernamen aus und geben Sie ein Kennwort ein. Sie müssen anschließend der Skype-App gestatten, auf das Mikro und die Kamera Ihres Smartphones zuzugreifen.

Tipp: Damit Ihre Freunde Sie auch finden, wählen Sie einen aussagekräftigen Benutzernamen, also beispielsweise Ihren Namen.

Die Skype App finden Sie leicht im Play Store, App Store oder Windows Store.

2. Freunde hinzufügen

Sie können Freunde, die auch Skype nutzen, automatisch in die Kontaktliste der App aufnehmen lassen. Am besten Sie erledigen das gleich beim Einrichten der App.

Wenn Sie schon ein Skype-Konto haben, tippen Sie auf "Mein Profil" und dann auf "Einstellungen". Im nächsten Schritt aktivieren Sie den Schalter "Freunde hinzufügen" und tippen auf den Pfeil unten. Erlauben Sie, dass Skype auf Ihre Kontakte zugreift. Tippen Sie anschließend auf "Kontakte" in der Skype-App und Sie sehen, welche Ihrer Freunde Skype nutzen. Mit ihnen können Sie kommunizieren.

Tipp: Wollen Sie nicht, dass Skype auf Ihre Kontaktdaten zugreift, deaktivieren Sie in Ihrem Benutzerprofil die Option "Freunde hinzufügen".

Tipp 2: Freunde hinzufügen

3. Standort verschicken

Wenn Sie sich mit Freunden im Café oder zum Grillen am Baggersee verabreden möchten, können Sie Ihren Standort verschicken. So wissen Ihre Freunde ganz genau, wo Sie sich gerade befinden. Tippen Sie dazu auf den Namen Ihres Freundes, dem Sie die Ortsbeschreibung zuschicken wollen, und dann unten auf das Symbol mit der Pin-Nadel (zweites von rechts). Ihr derzeitiger Standort wird sofort in der Karte angezeigt. Tippen Sie auf das Häkchen oben rechts. Ihr Gesprächspartner erhält eine Nachricht mit der eingeblendeten Karte und kann dorthin finden.

Tipp 3: Standort verschicken

Tipp: Wenn Sie Ihren Standort mit Freunden teilen wollen, müssen Sie der Skype-App erlauben, auf Ihre Standortdaten zuzugreifen.

4. Videotelefonie

Sie wollen Ihre Lieben daheim auch mal wieder sehen? Dann sollten Sie ein Videotelefonat starten. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie per Videotelefonie erreichen wollen. In der oberen Leiste sehen Sie links neben dem Hörer-Symbol ein Kamera-Symbol. Tippen Sie darauf, wird eine Verbindung zu dem gewünschten Teilnehmer hergestellt. Die Kamera Ihres Smartphones wird aktiviert, sodass Sie sich auf dem Bildschirm sehen. Sobald die Verbindung steht, können Sie die Ansicht so verändern, dass Sie auch Ihr Gegenüber sehen.

Tipp 4: Videotelefonie

Tipp: Achten Sie vor allem im Ausland darauf, dass Sie mit einem WLAN verbunden sind. Videotelefonie läuft sonst über Ihre Mobilfunkdaten und könnte teuer werden.

