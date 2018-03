Smart Home: Automatisch Heizen

© AVM Der Funk-Heizkörperthermostat FritzDECT lässt sich über AVM-Fritzboxen mit Smart-Home-Funktion nach Zeitplan oder manuell fernsteuern.

Automatisch Heizen

Eine nach Plan geheizte Wohnung bietet automatischen Komfort und kann einiges an Energie sparen. Viel Aufwand ist dafür gar nicht notwendig.​



Kaum eine Smart-Home-Anwendung erklärt sich so einfach wie die Heizungssteuerung: Kann man für jedes einzelne Zimmer im Haus einstellen, wann die Heizkörper oder die Fußbodenheizung dort welche Raumtemperatur erzeugen sollen, dann spart man sich eine Menge manueller Einstellarbeit. Für klassische Heizkörper gibt es mittlerweile eine schier unüberblickbare Zahl an funkgesteuerten Ventil-Stellmotoren, die diesen Job erledigen.​

Einzeln oder zentral regeln?

Die billigste, aber auch umständlichste Lösung bieten dabei autarke Stellmotoren, mit denen man an jedem Heizkörper den Heizverlauf über den Tag einzeln einstellt. Bequemer funktioniert das mit Funk-Stellmotoren, die sich über ein Smart-Home-System kollektiv oder Raum für Raum programmieren lassen. Eine günstige Lösung bietet dazu AVM: Alle neueren Fritzbox-DSL-Router des Herstellers können die zugehörigen Funk-Thermostate FritzDECT per Zeitplan raumweise automatisieren. Auf ähnliche Weise lässt sich die Wärmezufuhr in der Wohnung auch mit allen anderen Smart-Home-Systemen regulieren. Innogy Smarthome oder Homematic steuern auf diese Weise auch Fußboden-Heizkreise. Praktischer Nebeneffekt: Über die vernetzten Smart-Home-Zentralen lässt sich der Heizverlauf auch von außerhalb per Smartphone-App anpassen.​

Heizungs-Spezialisten

Die perfekte Heizungssteuerung macht mehr, als nur Heizkörper nach Plan ein- und auszuschalten. Spezialisten analysieren, wie lange ein Raum benötigt, um die gewünschte Zieltemperatur zu erreichen, und schalten die Heizung entsprechend früh ein. Da dieser Zeit-Wärme-Verlauf von baulichen Parametern wie auch von der Außentemperatur abhängt, erfordert er mehr Intelligenz.

Die Heizungssteuerung von Tado etwa bietet diese smarte Heizanalyse und steuert dabei neben einzelnen Heizkörpern auch die Heizungstherme. Tado erkennt obendrein per GPS-Ortung in der zugehörigen App, ob die Bewohner zu Hause sind oder nicht – und passt den Heizverlauf auch daran an​

