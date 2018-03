Während viele Mitbewerber für iPhone und iPad separate und jeweils kostenpflichtige Office-Apps anbieten, passt sich SmartOffice 2 der jeweiligen Displaygröße an.

Allerdings geht der Anbieter Picsel in anderer Hinsicht etwas merkwürdige Wege: Die Vorgängerversion SmartOffice 1.9 ist im App Store weiterhin für 4,49 Euro erhältlich, wird aber nicht mehr gepflegt.

Mittlerweile häufen sich in den Benutzerrezensionen die Beschwerden über Bugs und Unverträglichkeiten.

Interessenten sollten also auf jeden Fall die Version SmartOffice 2 kaufen, auch wenn diese mit 8,99 Euro zu Buche schlägt. In dieser Generation bietet die App eine relativ umfangreiche Unterstützung für Office-Dokumente und PDFs, auch wenn sie längst nicht alle Funktionen und Formatierungen kennt.

Was seine Apps können, listet Anbieter Picsel detailliert in seiner Beschreibung im App Store auf. Zum Speichern und Austauschen der Daten arbeitet SmartOffice 2 mit Dropbox, Google Drive und Box.net zusammen. Eine nützliche Besonderheit ist die Möglichkeit, Dokumente auch vom iOS-Gerät auszudrucken oder als PDF abzuspeichern. Bugs werden in der Regel zügig korrigiert.

