Benachrichtigungen auf iPhone und iPad anpassen

Apple liegt die Privatsphäre seiner Kundschaft am Herzen. Darum muss jede App, die Ihnen Benachrichtigungen über das Push-Notification-System von iOS zukommen lassen will, explizit um Ihre Einwilligung bitten. Welchen Apps Sie diese Erlaubnis bereits gegeben haben, können Sie leicht nachvollziehen: Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf „Mitteilungen“. Dieses Menü ist zugleich der Ausgangspunkt für die Anpassung des Benachrichtigungssystems Ihres iPhones oder iPads. Hier sind alle Apps aufgelistet, die derzeit Benachrichtigungen versenden dürfen – oder denen Sie dieses Recht bereits entzogen haben. Für jede einzelne App lassen sich weitere Regelungen treffen.

© connect Links: Unter iOS heißt der Menüpunkt zur Konfiguration der Benachrichtigungen „Mitteilungen“. Rechts: Für jede App können Sie festlegen, ob und welche Art von Benachrichtigung Sie erlauben.

Kennzeichen, Töne und Banner

So können Sie etwa festlegen, dass eine App ihre Benachrichtigungen nur stumm anzeigen soll, indem Sie den Schalter für „Töne“ deaktivieren. Mit dem „Kennzeichenzähler“ steuern Sie, ob eine App die Anzahl ungelesener Mitteilungen auf dem App-Icon in roter Farbe zeigen darf. Und bei der Art der Benachrichtigung können Sie festlegen, ob die Informationen der jeweiligen App im Sperrbildschirm zu sehen sein sollen, ob nur die neuesten oder auch ältere Benachrichtigungen derselben App auftauchen sollen (Verlauf) und ob die App Banner am oberen Bildschirmrand wahlweise kurzzeitig oder dauerhaft einblenden darf.



Seit iOS 11 hat Apple das frühere „Notification Center“ und den Sperrbildschirm zusammengelegt. Daher erreichen Sie ältere oder verpasste Benachrichtigungen nun über einen Wisch von oben in das Display. Ist das iPhone gesperrt, sehen Sie hingegen lediglich die neuesten Benachrichtigungen.

Übrigens erreichen Sie die Benachrichtigungsoptionen einer App auch auf einem zweiten Weg: Jede App hat einen eigenen Eintrag in den Einstellungen, und auch von dort aus gelangen Sie zu den sogenannten „Mitteilungen“.



© connect Links: Über die App-bezogenen Einstellungen gelangen Sie zur Steuerung der Benachrichtigungen. Rechts: Ist die "Nicht stören"-Funktion aktiv, werden keine Benachrichtigungen mehr angezeigt.

Die „Nicht stören“-Funktion

Manchmal muss man einfach für ein paar Stunden konzentriert arbeiten und möchte durch nichts gestört werden. Auch dafür hat iOS eine Lösung: Die „Nicht stören“-Funktion lässt sich in den Einstellungen konfigurieren und planmäßig oder bei Bedarf aktivieren, was dann durch einen kleinen Halbmond in der Statusleiste signalisiert wird. Ursprünglich gedacht für die Nacht, blockt „Nicht stören“ auch im Büroalltag alle Benachrichtigungen außer wichtigen Anrufen und ermöglicht so die Konzentration auf das Wesentliche.



