© Connect Smartphone-Betriebssysteme im Vergleich - Teil II: Multimedia

Mit einem Smartphone haben Sie jederzeit einen Musicplayer sowie eine Foto- und eine Videokamera zur Hand, Sie können Filme anschauen und mit den meisten Modellen lassen sich problemlos Tonaufnahmen erstellen. Wie gut das funktioniert und wie einfach und bequem sich diese Funktionen nutzen lassen, hängt dabei nicht zuletzt vom Smartphone-Betriebssystem ab.

Vor dem Kauf eines Geräts ist die Frage des Betriebssystems also eine der wichtigsten Entscheidungen. Im zweiten Teil unseres Betriebssystem-Vergleichs haben wir uns die genannten Multimedia-Funktionen angeschaut und verraten, welche Plattform am besten gerüstet ist, wo die Anbindung an Internet-Dienste wie beispielsweise einen Online-Shop für Musik gut gelöst ist und welche das größte Angebot an Hardware liefert.

Sieben Plattformen stehen zur Wahl, zu den jüngsten gehört Samsungs Bada, das kürzlich mit dem ersten Modell, dem Wave S8500, gestartet ist.

